ufc-rio:-charles-do-bronx-bate-o-peso-e-tem-luta-confirmada

Charles “do Bronx” Oliveira oficialmente lutará no UFC Rio neste sábado (11/10). Ele bateu 156 libras na pesagem oficial do evento, realizado nesta sexta-feira (10/10). Seu oponente Mateusz Gamrot também confirmou sua presença, batendo o mesmo peso.

Confira a pesagem do brasileiro:

Deiveson Figueiredo, ex-campeão dos moscas e Montel Jackson farão o co-main, com os dois atingindo o peso 136 libras (61kg).

Os demais atletas todos bateram o peso menos Simon Oliveira, oponente do brasileiro Luan Lacerda. O Luan atingiu o peso da categoria de 136 libras, Simon por sua vez pesou 144 libras, a luta seguirá num peso-casado.

Destaque para o Valter Walker que teve a luta cancelada por parte do seu oponente, Mohammed Usman, que teve que sair da luta por razões medicas.