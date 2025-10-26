Última chance: compre seu ingresso para Monja Coen no Metrópoles Talks

Ainda dá tempo de participar de um dos encontros mais esperados do ano. A Monja Coen, referência em espiritualidade e ensinamentos budistas no Brasil, será a convidada especial do Metrópoles Talks, que ocorre nesta sexta-feira (31/10), às 20h, no auditório da LBV, em Brasília.

Os ingressos estão disponíveis na Bilheteria Digital e restam poucas unidades.

Conhecida por sua forma simples e profunda de falar sobre temas como autoconhecimento, propósito e serenidade, a religiosa tem milhões de seguidores nas redes sociais e é reconhecida por aproximar os ensinamentos do Zen Budismo do cotidiano moderno.

No evento, ela deve abordar como cultivar a paz interior, mesmo diante de um mundo cada vez mais ansioso e acelerado.

O Metrópoles Talks é uma oportunidade única para quem busca inspiração, escuta e troca de ideias com grandes nomes da atualidade. Com a presença da Monja Coen, o público poderá viver uma experiência de reflexão e conexão, um respiro em meio ao ritmo intenso da vida urbana.

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Entre o caos e a calma: como cultivar o equilíbrio – palestra com Monja Coen

Data e horário: 31 de outubro, às 20h

Local: Auditório da LBV, em Brasília

Ingressos: Bilheteria Digital

Classificação: Livre. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis