“Última dose”: operação fecha 2 fábricas clandestinas de bebidas em SP

A Polícia Civil fechou duas fábricas clandestinas e cumpriu 10 mandados de busca e apreensão durante a operação “Última Dose”, realizada em três cidades de São Paulo nesta segunda-feira (6/10).

Equipes do Setor de Investigações Gerais (Sig) da Delegacia Seccional de Carapicuíba, com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE), ambas da Polícia Civil, foram até as cidades de Osasco, na Grande São Paulo, Americana e Sumaré, no interior do estado.

Além disso, as autoridades também estiveram em Poços de Caldas, em Minas Gerais, para cumprir alguns dos mandados.

Operação policial mira desarticular fábricas clandestinas em meio à epidemia de metanol

Produtos ilegais foram apreendidos

Três endereços foram vistoriados pela polícia

Rótulos falsos usados pelos criminosos

Milhares de rótulos e itens falsos usados na fabricação de bebidas adulteradas foram apreendidos

Mais de 3 mil garrafas falsificadas foram apreendidas

Endereços em três cidades, duas no interior e uma na Grande SP, foram alvos da operação

Operação policial fechou fábricas clandestinas de bebidas alcoólicas em SP

Fábricas clandestinas de bebidas

Em Osasco, a polícia localizou uma fábrica clandestina com milhares de rótulos e equipamentos para envasar bebidas destiladas. O local foi fechado e todas as bebidas, rótulos e garrafas apreendidos.

Não havia ninguém no endereço no momento da operação, mas o responsável pelo estabelecimento foi identificado e está foragido até o momento.

Uma segunda fábrica clandestina foi localizada em Sumaré, no interior paulista.

Lá, centenas de bebidas falsificadas, garrafas, rótulos e lacres usados para envasar bebidas falsas foram confiscados. O local foi fechado e o dono conseguiu fugir com a chegada dos policiais.

Em Americana, também no interior, milhares de rótulos e lacres em caixas, que seriam usados para bebidas falsas, foram apreendidas em um imóvel.

A moradora do endereço foi conduzida à delegacia e indiciada.

Ao todo, a operação policial resultou na apreensão de 316 mil rótulos e 3.050 garrafas falsificadas, além de insumos para envase.

Segundo as autoridades, As investigações foram iniciadas em junho do corrente ano, para identificar e desarticular grupo criminoso que fabricava e comercializava bebidas alcoólicas falsificadas/adulteradas, distribuindo-as em toda a Grande São Paulo.