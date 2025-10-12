12/10/2025
Último dia da festa da Padroeira reúne milhares de fiéis na Esplanada

Escrito por Metrópoles
ultimo-dia-da-festa-da-padroeira-reune-milhares-de-fieis-na-esplanada

A 27ª edição da Festa de Nossa Senhora Aparecida, na Esplanada dos Ministérios, encerrou-se neste domingo (12/10) com a missa celebrada pelo arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa, e a procissão em homenagem à padroeira.

Apesar do calor e da ventania na Esplanada, o último dia reuniu uma multidão de fiéis, que acompanharam a procissão e entoaram cânticos marianos.

Durante a homilia, Dom Paulo falou sobre o primeiro milagre de Jesus Cristo, quando transformou água em vinho nas Bodas de Caná. A intervenção de Maria, que percebeu a falta da bebida e comunicou ao filho, é considerada central na história.

“Em um tempo onde a esperança está baixa, que possamos voltar para casa com o coração pulsando mais forte, porque temos uma mãe que olha por nós e um Filho que nos dá o vinho novo, o grande autor da nossa esperança, guiando cada passo da nossa vida”, declarou Dom Paulo.

Veja como foi o último dia da Festa de Nossa Senhora Aparecida, na Esplanada dos Ministérios:

21 imagens

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto2 de 21

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto3 de 21

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto4 de 21

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto5 de 21

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto6 de 21

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto7 de 21

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto8 de 21

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto9 de 21

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto10 de 21

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto11 de 21

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto12 de 21

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto13 de 21

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto14 de 21

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto15 de 21

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto16 de 21

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto17 de 21

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto18 de 21

19 de 21

20 de 21

21 de 21

Último dia de celebração

A programação começou às 6h, com o Santo Terço, conduzido pela Pastoral do Terço dos Homens.

Às 8h, foi realizada a 1ª Corrida e Caminhada da Padroeira, seguida, às 8h45, pelo Jubileu das Crianças.

A manhã seguiu com a Santa Missa, às 9h, celebrada por Dom Ricardo Hoepers, e a Coroação de Nossa Senhora Aparecida, às 10h30.

No período da tarde, o Santo Rosário, conduzido pelo Instituto Hesed, aconteceu às 14h.

Já às 16h45, os Movimentos Marianos participaram da Procissão de Entrada, que antecedeu a Santa Missa das 17h.

Encerrando a celebração, houve a Procissão e Benção com Nossa Senhora Aparecida, às 18h30, e o show da cantora Laura Viana, às 20h.

