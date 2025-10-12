Último dia da festa da Padroeira reúne milhares de fiéis na Esplanada

A 27ª edição da Festa de Nossa Senhora Aparecida, na Esplanada dos Ministérios, encerrou-se neste domingo (12/10) com a missa celebrada pelo arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa, e a procissão em homenagem à padroeira.

Apesar do calor e da ventania na Esplanada, o último dia reuniu uma multidão de fiéis, que acompanharam a procissão e entoaram cânticos marianos.

Leia também

Durante a homilia, Dom Paulo falou sobre o primeiro milagre de Jesus Cristo, quando transformou água em vinho nas Bodas de Caná. A intervenção de Maria, que percebeu a falta da bebida e comunicou ao filho, é considerada central na história.

“Em um tempo onde a esperança está baixa, que possamos voltar para casa com o coração pulsando mais forte, porque temos uma mãe que olha por nós e um Filho que nos dá o vinho novo, o grande autor da nossa esperança, guiando cada passo da nossa vida”, declarou Dom Paulo.

Veja como foi o último dia da Festa de Nossa Senhora Aparecida, na Esplanada dos Ministérios:

21 imagens Fechar modal. 1 de 21

Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 2 de 21

Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 3 de 21

Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 4 de 21

Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 5 de 21

Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 6 de 21

Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 7 de 21

Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 8 de 21

Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 9 de 21

Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 10 de 21

Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 11 de 21

Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 12 de 21

Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 13 de 21

Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 14 de 21

Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 15 de 21

Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 16 de 21

Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 17 de 21

Procissão da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 18 de 21

Procissão da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília

19 de 21

Procissão da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília

20 de 21

Procissão da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília

21 de 21

Procissão da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília

Último dia de celebração

A programação começou às 6h, com o Santo Terço, conduzido pela Pastoral do Terço dos Homens.

Às 8h, foi realizada a 1ª Corrida e Caminhada da Padroeira, seguida, às 8h45, pelo Jubileu das Crianças.

A manhã seguiu com a Santa Missa, às 9h, celebrada por Dom Ricardo Hoepers, e a Coroação de Nossa Senhora Aparecida, às 10h30.

No período da tarde, o Santo Rosário, conduzido pelo Instituto Hesed, aconteceu às 14h.

Já às 16h45, os Movimentos Marianos participaram da Procissão de Entrada, que antecedeu a Santa Missa das 17h.

Encerrando a celebração, houve a Procissão e Benção com Nossa Senhora Aparecida, às 18h30, e o show da cantora Laura Viana, às 20h.