Último vídeo de Felipe Selau, ex-Malhação, comove amigos; assista

A morte do ator e produtor Felipe Selau causou consternação nas redes sociais nesta terça-feira (14/10). O artista foi encontrado sem vida em seu apartamento, em São Paulo.

A informação foi confirmada por sua irmã, Priscila Back Selau, jogadora do Cruzeiro.

O último post de Felipe Selau

Em sua última postagem nas redes sociais, publicada no dia 29 de setembro, Felipe compartilhou um vídeo leve e descontraído, mostrando parte de sua rotina de trabalho.

Nas imagens, ele aparece cantando e dançando a música Alô, de Chitãozinho & Xororó, enquanto testava o áudio. Na legenda, escreveu:

“Videomaker: ‘Me ajuda a testar o áudio.’ Eu automaticamente: ALOOOOO.”

Homenagens

Nos comentários do post, amigos e admiradores prestaram homenagens. “Descanse em paz, Fê”, escreveu um seguidor. “Te amo, você foi um professor, uma das pessoas mais importantes da minha vida”, disse outro.

Depoimento da irmã

Em vídeo publicado no Instagram, Priscila contou que o irmão foi encontrado por um amigo. Segundo ela, uma perícia foi realizada no local, onde também foram encontrados antidepressivos. A causa da morte ainda está sob investigação.

A atleta relatou que Felipe apresentava um comportamento diferente desde a semana anterior, quando deixou de comparecer ao trabalho.

“Semana passada, o chefe dele me mandou mensagem no Insta pedindo meu número. Na mesma hora, ele me ligou perguntando se eu sabia alguma coisa do Fê, porque ele já estava desde o dia anterior tentando falar e não conseguia. Ele tinha ido ao apartamento dele, bateu lá e ninguém respondeu”, contou.

Chaveiro precisou ser acionado

Priscila explicou que, diante da falta de resposta, um chaveiro foi chamado para abrir o apartamento. “Falei com outro amigo do Fê, consegui liberar pra ele subir, consegui liberar o chaveiro. Quando o chaveiro entrou, meu irmão estava deitado na cama dormindo. Na verdade, estava dopado, não conseguia ficar acordado. Ele foi melhorando aos poucos e voltando ao normal.”

Apesar dessa recuperação, no fim de semana o ator voltou a apresentar o mesmo comportamento e parou de responder mensagens da família. “No sábado ele falou com minha mãe, tava bem, disse que ia ao teatro. Só que domingo a mãe não conseguiu mais falar com ele, nem chegavam mais as mensagens”, relatou.

Novo sumiço

Preocupada, a irmã pediu ajuda à recepcionista do prédio onde Felipe morava. “Pedi pra ela bater na porta, e alguém respondeu perguntando quem era”, disse Priscila, que se tranquilizou ao acreditar que o irmão estava bem.

No entanto, nesta terça-feira (14/10), a família foi surpreendida novamente com o sumiço do ator. “Mas hoje a gente continuava sem resposta. Chamamos novamente um chaveiro e, quando ele entrou, não conseguiu empurrar a porta porque meu irmão estava caído atrás dela”, relatou, emocionada.

Segundo Priscila, os bombeiros e a polícia foram acionados, mas o ator já estava sem vida. “Fizeram a perícia, encontraram algumas coisas no apartamento, inclusive antidepressivo, só que não sei o que aconteceu”, completou.

Felipe Selau integrou o elenco de Malhação em 2014 e participou de uma edição especial do MasterChef, gravada durante a pandemia. Atualmente, trabalhava como produtor executivo na Chilli Beans e utilizava o nome artístico Felipe Céu.