14/10/2025
Universo POP
Kim Kardashian lança calcinha com “pelos pubianos” falsos pela Skims; item vira assunto nas redes
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda
Padre nega envolvimento com noiva de fiel após ser flagrado em casa paroquial: “Ela só foi trocar de roupa”
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa

Último vídeo de Felipe Selau, ex-Malhação, comove amigos; assista

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ultimo-video-de-felipe-selau,-ex-malhacao,-comove-amigos;-assista

A morte do ator e produtor Felipe Selau causou consternação nas redes sociais nesta terça-feira (14/10). O artista foi encontrado sem vida em seu apartamento, em São Paulo.

A informação foi confirmada por sua irmã, Priscila Back Selau, jogadora do Cruzeiro.

Leia também

O último post de Felipe Selau

Em sua última postagem nas redes sociais, publicada no dia 29 de setembro, Felipe compartilhou um vídeo leve e descontraído, mostrando parte de sua rotina de trabalho.

Nas imagens, ele aparece cantando e dançando a música Alô, de Chitãozinho & Xororó, enquanto testava o áudio. Na legenda, escreveu:

“Videomaker: ‘Me ajuda a testar o áudio.’ Eu automaticamente: ALOOOOO.”

Veja o vídeo

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Felipe Céu (@felipe.ceu)

Homenagens

Nos comentários do post, amigos e admiradores prestaram homenagens. “Descanse em paz, Fê”, escreveu um seguidor. “Te amo, você foi um professor, uma das pessoas mais importantes da minha vida”, disse outro.

Depoimento da irmã

Em vídeo publicado no Instagram, Priscila contou que o irmão foi encontrado por um amigo. Segundo ela, uma perícia foi realizada no local, onde também foram encontrados antidepressivos. A causa da morte ainda está sob investigação.

A atleta relatou que Felipe apresentava um comportamento diferente desde a semana anterior, quando deixou de comparecer ao trabalho.

“Semana passada, o chefe dele me mandou mensagem no Insta pedindo meu número. Na mesma hora, ele me ligou perguntando se eu sabia alguma coisa do Fê, porque ele já estava desde o dia anterior tentando falar e não conseguia. Ele tinha ido ao apartamento dele, bateu lá e ninguém respondeu”, contou.

7 imagensEx-Malhação foi encontrado morto em casaEle tinha 31 anosFelipe também participou do MasterChef, em uma edição especial do MasterChef BrasilFelipe SelauFelipe SelauFechar modal.1 de 7

Felipe Selau

Reprodução/Instagram @felipe.ceu2 de 7

Ex-Malhação foi encontrado morto em casa

Reprodução/Instagram @felipe.ceu3 de 7

Ele tinha 31 anos

Reprodução/Instagram @felipe.ceu4 de 7

Felipe também participou do MasterChef, em uma edição especial do MasterChef Brasil

Reprodução/Instagram @felipe.ceu5 de 7

Felipe Selau

Reprodução/Instagram @felipe.ceu6 de 7

Felipe Selau

Reprodução/Redes sociais7 de 7

Felipe Selau e a irmã, Pri Back

Reprodução/Instagram @priibackselau

Chaveiro precisou ser acionado

Priscila explicou que, diante da falta de resposta, um chaveiro foi chamado para abrir o apartamento. “Falei com outro amigo do Fê, consegui liberar pra ele subir, consegui liberar o chaveiro. Quando o chaveiro entrou, meu irmão estava deitado na cama dormindo. Na verdade, estava dopado, não conseguia ficar acordado. Ele foi melhorando aos poucos e voltando ao normal.”

Apesar dessa recuperação, no fim de semana o ator voltou a apresentar o mesmo comportamento e parou de responder mensagens da família. “No sábado ele falou com minha mãe, tava bem, disse que ia ao teatro. Só que domingo a mãe não conseguiu mais falar com ele, nem chegavam mais as mensagens”, relatou.

Novo sumiço

Preocupada, a irmã pediu ajuda à recepcionista do prédio onde Felipe morava. “Pedi pra ela bater na porta, e alguém respondeu perguntando quem era”, disse Priscila, que se tranquilizou ao acreditar que o irmão estava bem.

No entanto, nesta terça-feira (14/10), a família foi surpreendida novamente com o sumiço do ator. “Mas hoje a gente continuava sem resposta. Chamamos novamente um chaveiro e, quando ele entrou, não conseguiu empurrar a porta porque meu irmão estava caído atrás dela”, relatou, emocionada.

Segundo Priscila, os bombeiros e a polícia foram acionados, mas o ator já estava sem vida. “Fizeram a perícia, encontraram algumas coisas no apartamento, inclusive antidepressivo, só que não sei o que aconteceu”, completou.

Felipe Selau integrou o elenco de Malhação em 2014 e participou de uma edição especial do MasterChef, gravada durante a pandemia. Atualmente, trabalhava como produtor executivo na Chilli Beans e utilizava o nome artístico Felipe Céu.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost