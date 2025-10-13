Um ano após prisão, Liziane Gutierrez volta com o marido e ganha carro de luxo

Parece que o amor (e o luxo) voltaram a sorrir para Liziane Gutierrez. Um ano depois da prisão no Marrocos, a ex-participante de A Fazenda 13 surpreendeu ao anunciar que reatou o casamento com o empresário Toni, pai de seu filho Rafael. E o retorno veio com presente cinematográfico: um carro zero comprado durante uma viagem a Las Vegas, segundo apurado com exclusividade para o portal LeoDias pelo apresentador Arthur Pires, o Tutu, do “Camarote da Fofoca”.

“Um ano após o episódio da minha prisão infeliz, eu e Toni depois de muita conversa resolvemos voltar, fomos pra Miami juntos e quando chegamos em Vegas ele comprou um carro pra mim”, contou Liziane. A influenciadora revelou ainda que o mimo não era apenas caro, mas exatamente o modelo dos seus sonhos. “Eu achei que ia ser um Porsche algo assim, mas não; foi simplesmente o carro que eu sempre sonhei, um Bentley”, comemorou, chamando o veículo de “carro das Kardashians”.

Vale apontar que o veículo de luxo custa, no Brasil, cerca de R$ 3 milhões.

O casal havia se separado no início do ano, logo após a saída de Liziane da penitenciária no Marrocos. Na ocasião, o portal LeoDias revelou que a influenciadora se envolveu com seu próprio advogado, o que deixou Toni furioso e determinado a pedir o divórcio.

Dono de propriedades no Texas e em Las Vegas avaliadas em cerca de R$ 15 milhões, o empresário chegou a preparar a papelada para encerrar o casamento. No entanto, Liziane descobriu outros bens do marido, incluindo dois apartamentos de luxo em Hong Kong, e fez novas exigências. Diante da pressão, Toni voltou atrás e decidiu manter o relacionamento.

Agora, o clima entre os dois parece bem mais leve. Vivendo em Nevada, Liziane tem sido presença constante nas noites de Las Vegas, frequentando cassinos e shows de artistas internacionais.

Conhecida por suas polêmicas, a socialite acumula episódios marcantes: já foi agredida por Chris Brown, expulsa da van de Jason Derulo, afirmou ter dormido com Lucas Souza (ex-marido de Jojo Todynho) e chegou a participar de uma festa clandestina durante a pandemia. Mas, ao que tudo indica, a fase atual é de reconciliação e de muito luxo sobre quatro rodas.