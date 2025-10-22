Um dia após operação, loja de maquiagens alvo da PCDF abre normalmente

Um dia após ser alvo de operação policial, o galpão IDM Distribuições, filial da Império das Maquiagens localizada na QNM 19 (Ceilândia), segue funcionando normalmente. Pelas redes sociais, o perfil oficial da loja fez anúncios de promoções e reforçou que está com as portas abertas.

“Por aqui já começamos mais um dia na nossa distribuidora, com atendimento das 9h às 18h. Quem quiser aproveitar, pode correr para cá, chegou bastante

Comprar reposição”, anuncia a loja, que também aproveitou para fazer propaganda de um cartão do grupo, o Império Card.

Operação Makeup

As diversas lojas de nome Império das Maquiagens foram alvo de operação da Polícia Civl do Distrito Federal (PCDF), em conjunto com a Receita do DF, nessa terça-feira (21/10). A investigação, iniciada há seis meses, apurou que, desde 2019, o grupo operava de maneira irregular no setor de cosméticos não só na capital do país, mas também no Rio de Janeiro.

Segundo a PCDF, empresários e contadores ligados à Império abriam diversas empresas, vendiam maquiagens e similares sem recolher o imposto devidamente e, após acumular dívidas, transferia as empresas para “laranjas”. Depois, criava novos CNPJs e repetiam o processo.

Além disso, o grupo comprou carros de luxo e imóveis com os lucros, sempre cadastrando em nome de terceiros, de acordo com as investigações.

Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento em crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e organização criminosa. As ordens judiciais foram cumpridas em distribuidoras, escritórios de contabilidade e residências dos investigados, nas cidades de Vicente Pires, Ceilândia, Águas Claras, Sudoeste, Taguatinga e Park Way.

A Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores de empresários, contadores e “laranjas” até o limite da dívida tributária.

Vida de luxo

O dono da Império das Maquiagens é Victor Albuquerque Medeiros. Horas após a operação policial, ele usou as redes sociais para publicar um vídeo negando o esquema de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e organização criminosa apontado pela polícia.

“Quem é a pessoa que não tem uma dívida, que atire a primeira pedra. Tudo é proporcional ao tamanho da pessoa, da empresa, seja lá o que for, e eu nunca corri das minhas dívidas, pelo contrário, inclusive, estou pagando elas. Nunca corri de imposto nenhum. Não existe sonegação, não existe formação de quadrilha, não existe nada. O que existe são R$ 18 milhões de impostos atrasados, que inclusive eu já estou pagando”, declarou Victor.

O empresário costumava ostentar vida de luxo. Na casa dele, foram encontrados três carros avaliados em mais de R$ 1 milhão.

Em perfil pessoal, Victor costumava compartilhar fotos de viagens para destinos paradisíacos e passeios de lancha. As legendas das postagens seguiam uma linha de que “toda conquista” era um “sonho realizado”.

É a segunda vez que a Império das Maquiagens é alvo de operação policial. Em setembro, a PCDF apreendeu itens supostamente falsificados vendidos pelo grupo, em operação batizada de Trade Dress. Foram confiscados mais de 50 mil frascos de perfumes irregulares, além de maquiagens, eletrônicos e peças de vestuário.

Os investigados podem responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e falsidade ideológica, com penas que somam até 26 anos de prisão.