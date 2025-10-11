11/10/2025
Universo POP
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo

Um em cada quatro acreanos enfrenta insegurança alimentar, diz levantamento do IBGE

houve aumento na quantidade de pessoas em situação mais crítica, com a insegurança alimentar grave subindo de 53 mil para 60 mil

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (10), por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), apontam que 232 mil acreanos vivem em situação de insegurança alimentar. Desse total, 60 mil passam fome, sendo classificados com insegurança alimentar grave. Outros 47 mil enfrentam situação moderada, enquanto 125 mil têm algum tipo de restrição alimentar ao longo do mês.

Insegurança alimentar. Foto: Reprodução

O levantamento mostra que 50 mil pessoas deixaram de enfrentar algum nível de insegurança alimentar em 2024, em comparação com 2023, quando o número era de 282 mil acreanos. Apesar da melhora geral, houve aumento na quantidade de pessoas em situação mais crítica, com a insegurança alimentar grave subindo de 53 mil para 60 mil.

No cenário nacional, o IBGE aponta que 6,4 milhões de brasileiros enfrentam insegurança alimentar grave. Considerando todas as faixas de privação, o total chega a 54,7 milhões de pessoas em todo o país.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost