Um em cada quatro acreanos enfrenta insegurança alimentar, diz levantamento do IBGE

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (10), por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), apontam que 232 mil acreanos vivem em situação de insegurança alimentar. Desse total, 60 mil passam fome, sendo classificados com insegurança alimentar grave. Outros 47 mil enfrentam situação moderada, enquanto 125 mil têm algum tipo de restrição alimentar ao longo do mês.

O levantamento mostra que 50 mil pessoas deixaram de enfrentar algum nível de insegurança alimentar em 2024, em comparação com 2023, quando o número era de 282 mil acreanos. Apesar da melhora geral, houve aumento na quantidade de pessoas em situação mais crítica, com a insegurança alimentar grave subindo de 53 mil para 60 mil.

No cenário nacional, o IBGE aponta que 6,4 milhões de brasileiros enfrentam insegurança alimentar grave. Considerando todas as faixas de privação, o total chega a 54,7 milhões de pessoas em todo o país.