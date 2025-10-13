“um-grande-e-lindo-dia”,-diz-trump-ao-chegar-no-parlamento-de-israel

Em viagem a Israel, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visita o Knesset, Parlamento israelense, em Jerusalém, na manhã desta segunda-feira (13/10). Ao chegar ao local, Trump afirmou que “é um grande e lindo dia. Um novo começo”. Logo mais, o líder norte-americano deve fazer um discurso histórico.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram Trump ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, segurando um livro no qual escreveu a frase acima.

Amir Ohana, o presidente do Knesset, deu as boas-vindas a Trump: “Estávamos ansiosos por este dia”. Algumas pessoas na galeria usam chapéus vermelhos com os dizeres “Trump, o presidente da Paz”.

Cessar-fogo

Trump embarcou na tarde desse domingo (12/10) para Israel. Ele acompanha a libertação dos reféns israelenses em Gaza. No início da manhã desta segunda-feira (13/10), o Hamas libertou os reféns mantidos na região. Em troca, Israel vai transferir prisioneiros palestinos.

Antes de embarcar no Air Force One, Trump afirmou que “todo mundo está muito animado” com a primeira fase do cessar-fogo de um conflito que durou dois anos.

O fim da guerra entre Israel e Hamas foi anunciado na quinta-feira (9/10) por Trump, e o cessar-fogo entrou em vigor na sexta-feira (10/10). A primeira fase do acordo prevê a libertação de todos os reféns em troca de presos palestinos e o recuo parcial do exército israelense.