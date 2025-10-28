Um século de amor: vídeo de mãe de 105 anos revendo a filha emociona internautas

Um abraço que atravessa gerações e vidas. Foi isso que milhares de pessoas sentiram ao assistir ao reencontro entre uma idosa de 105 anos e sua filha, publicado nos stories e depois compartilhado nas redes sociais por uma moradora do Pará, Ingrid Pimenta, nesta terça-feira (28). O vídeo, que rapidamente viralizou, mostra o momento em que a mãe reconhece a filha e a acolhe nos braços, enquanto diz com carinho: “Minha filhinha”.

A cena, simples e potente, desencadeou uma onda de emoção entre internautas de todo o país. Em poucos minutos, os comentários passaram de declarações saudosas a relatos pessoais de quem já não pode mais contar com o abraço materno. “As mães deveriam ser eternas”, escreveu uma usuária. “Esse ‘minha filhinha’ me quebrou”, disseram muitos outros.

Entre as reações, o que mais se destaca é o reconhecimento de que o amor entre mãe e filho não envelhece. “Quando ela olhou para a filha, ela viu a menina brincando no chão da sala. O tempo é um piscar de olhos”, comentou uma internauta.

O reencontro, que também ganhou repercussão no Facebook, lembra o valor dos vínculos familiares — especialmente daqueles que, por circunstâncias da vida, ficam distantes por anos.

Veja o vídeo: