28/10/2025
Universo POP
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia
Virginia Fonseca se torna um dos nomes mais buscados do mundo após assumir namoro com Vini Jr.
Quem é Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons e pivô da suposta traição de Wanessa Camargo
Sony chama Leonardo de “mentiroso e maquiavélico” em defesa judicial após ser processada
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro
Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo

Um século de amor: vídeo de mãe de 105 anos revendo a filha emociona internautas

Registro feito por moradora do Pará viralizou nas redes e reúne milhares de comentários com lembranças, saudade e pedidos por mais tempo ao lado das mães

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um abraço que atravessa gerações e vidas. Foi isso que milhares de pessoas sentiram ao assistir ao reencontro entre uma idosa de 105 anos e sua filha, publicado nos stories e depois compartilhado nas redes sociais por uma moradora do Pará, Ingrid Pimenta, nesta terça-feira (28). O vídeo, que rapidamente viralizou, mostra o momento em que a mãe reconhece a filha e a acolhe nos braços, enquanto diz com carinho: “Minha filhinha”.

A cena, simples e potente, desencadeou uma onda de emoção entre internautas de todo o país. Em poucos minutos, os comentários passaram de declarações saudosas a relatos pessoais de quem já não pode mais contar com o abraço materno. “As mães deveriam ser eternas”, escreveu uma usuária. “Esse ‘minha filhinha’ me quebrou”, disseram muitos outros.

Reencontro entre mãe de 105 anos e sua “filhinha” emociona e viraliza nas redes sociais/Foto: Reprodução

Entre as reações, o que mais se destaca é o reconhecimento de que o amor entre mãe e filho não envelhece. “Quando ela olhou para a filha, ela viu a menina brincando no chão da sala. O tempo é um piscar de olhos”, comentou uma internauta.

O reencontro, que também ganhou repercussão no Facebook, lembra o valor dos vínculos familiares — especialmente daqueles que, por circunstâncias da vida, ficam distantes por anos.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost