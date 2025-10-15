15/10/2025
Universo POP
Kim Kardashian lança calcinha com “pelos pubianos” falsos pela Skims; item vira assunto nas redes
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda
Padre nega envolvimento com noiva de fiel após ser flagrado em casa paroquial: “Ela só foi trocar de roupa”
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa

“Um terror”: Luiza Possi detona “The Masked Singer” e revela bastidores chocantes

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“um-terror”:-luiza-possi-detona-“the-masked-singer”-e-revela-bastidores-chocantes

A cantora Luiza Possi não economizou nas críticas ao relembrar sua passagem pelo “The Masked Singer” 2024. Em entrevista ao programa “Sem Censura” nesta terça-feira (14/10), ela abriu o jogo sobre os perrengues vividos dentro da fantasia da personagem MC Porquinha, que supostamente pesava até 35 kg, problemas de respiração, claustrofobia, dificuldades para enxergar e até um momento em que precisou raspar o cabelo por conta de falhas no figurino.

Durante a conversa, Luiza relatou que a cabeça da fantasia lhe trouxe sensação de sufocamento e claustrofobia: “A cabeça dava uma claustrofobia absurda e a ventoinha pegou no meu cabelo e eu tive que raspar, porque tinha uma moeda que entrava e saia pela minha cabeça.” Ela também contou que o peso extremo do traje afetava sua performance: “A roupa pesava 35 kg… tinha que pular… o júri falava ‘você não sabe para onde está indo.”

Veja as fotos

LeoDias TV
Luiza Possi no Programa Flávio RiccoLeoDias TV
Reprodução/Instagram
Luiza Possi compartilha seu progresso na modalidade.Reprodução/Instagram
Luiza Possi - Foto: Aline Portugal
Além de fazer sucesso na música, Luiza Possi é palestrante no projeto “Prosperidade 360”Luiza Possi – Foto: Aline Portugal

Leia Também

Em outro momento, Luiza revelou o quão adverso foi permanecer no personagem sob pressão: “Até fralda colocaram em mim para não ter que tirar a fantasia, mas o xixi não sai. E você só aparece no dia que sai.” Segundo ela, tudo isso reforçou seu desconforto com o formato do programa e a exposição exigida de quem participa.

Apesar de todo o desgaste, a cantora foi eliminada apenas na semifinal. Ela participou como MC Porquinha, enquanto o vencedor da temporada foi Silvero Pereira, com a fantasia de bode.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost