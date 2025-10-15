“um-terror”:-luiza-possi-detona-“the-masked-singer”-e-revela-bastidores-chocantes

A cantora Luiza Possi não economizou nas críticas ao relembrar sua passagem pelo “The Masked Singer” 2024. Em entrevista ao programa “Sem Censura” nesta terça-feira (14/10), ela abriu o jogo sobre os perrengues vividos dentro da fantasia da personagem MC Porquinha, que supostamente pesava até 35 kg, problemas de respiração, claustrofobia, dificuldades para enxergar e até um momento em que precisou raspar o cabelo por conta de falhas no figurino.

Durante a conversa, Luiza relatou que a cabeça da fantasia lhe trouxe sensação de sufocamento e claustrofobia: “A cabeça dava uma claustrofobia absurda e a ventoinha pegou no meu cabelo e eu tive que raspar, porque tinha uma moeda que entrava e saia pela minha cabeça.” Ela também contou que o peso extremo do traje afetava sua performance: “A roupa pesava 35 kg… tinha que pular… o júri falava ‘você não sabe para onde está indo.”

Em outro momento, Luiza revelou o quão adverso foi permanecer no personagem sob pressão: “Até fralda colocaram em mim para não ter que tirar a fantasia, mas o xixi não sai. E você só aparece no dia que sai.” Segundo ela, tudo isso reforçou seu desconforto com o formato do programa e a exposição exigida de quem participa.

Apesar de todo o desgaste, a cantora foi eliminada apenas na semifinal. Ela participou como MC Porquinha, enquanto o vencedor da temporada foi Silvero Pereira, com a fantasia de bode.