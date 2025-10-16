Uma missão de amor e dignidade: o grupo social pela vida e a urgente causa da vulnerabilidade no Acre

16/10/2025
O novo episódio do Voz que Eleva convida o público a mergulhar em um tema essencial: a ação humanitária e a superação da vulnerabilidade social. A apresentadora Irinéia Barbosa recebeu Mel e Luíza, líderes do Grupo Social Pela Vida (GSPV), especialistas que unem sensibilidade e ação concreta, em um bate-papo especial sobre cuidado, desigualdade social, voluntariado e transformação de vidas no Acre.

Durante a conversa, as fundadoras compartilharam a trajetória do grupo, contando que foram “chamadas” pela causa uma área que, como elas explicam, vai muito além da simples doação e envolve o funcionamento integral das comunidades carentes. Elas destacaram as chocantes realidades de extrema pobreza, o desafio de atuar como primeiro socorro em alagações e reforçaram a importância da transparência possuindo CNPJ e prestando contas nas redes como pilar de credibilidade

Entre os pontos mais marcantes, as líderes reforçaram a importância da intervenção que gera autonomia. Por meio de parceria com a rede Gerando Falcões, o grupo oferece a Oficina de Empregabilidade, um projeto de capacitação que ensina a “pescar” e prepara jovens e adultos para o mercado de trabalho (currículo, postura, entrevista). Essa ação demonstrou a diminuição da dependência de cestas básicas, provando que agir cedo no desenvolvimento profissional faz toda a diferença.

O diálogo seguiu para a importância do cuidado integral, desconstruindo o mito de que o auxílio é apenas material. O GSPV atua com o projeto Volta às Aulas, fornecendo material escolar completo para 100 crianças cadastradas na Cidade do Povo com acompanhamento de desempenho escolar e com ações de resgate afetivo, como levar crianças para um dia de lazer no Via Verde Shopping e na Vila Trampolim, criando memórias afetivas essenciais para um crescimento pleno.

O recado final é um convite à responsabilidade e ao amor: observar a realidade, aceitar o chamado e buscar o voluntariado são gestos de cuidado que transformam vidas. As líderes salientaram que doar tempo e atenção, muitas vezes, tem um impacto maior do que o financeiro, reforçando que o preconceito e a omissão precisam ser combatidos.

O bate-papo celebra a missão de informar e inspirar, reforçando que o conhecimento é, acima de tudo, um ato de cuidado. Cada reflexão compartilhada no episódio se transforma em um convite à escuta atenta, ao olhar sensível e à construção de uma sociedade que acolhe as diferenças com empatia e respeito.

Nossa ação de Dia das Crianças deste ano, será realizada no dia 25 de outubro, novamente com as crianças da Cidade do Povo, pelo quinto ano consecutivo. Essa é uma comunidade em que desejamos proporcionar experiências diferentes da realidade cotidiana, levando momentos de alegria e encantamento.

O Via Verde Shopping foi escolhido como espaço justamente por ser um lugar que muitas dessas crianças sonham em conhecer. Para elas, poder aproveitar o shopping como qualquer outra criança é algo que antes parecia distante.

O Grupo Social Pela Vida, fundado em 2018, realiza essa ação com a Cidade do Povo desde 2020. Nosso maior desejo é acender no coração das crianças o amor, a alegria e o acolhimento, para que elas se sintam queridas e, acima de tudo, vivam plenamente a infância.

Sabemos que muitas delas nunca tiveram acesso a um parque de diversões, a um pula-pula ou sequer entraram em um shopping. Por isso, essa parceria com o Via Verde Shopping e a Vila Trampolim representa muito mais do que um dia de diversão: é um marco transformador na vida dessas crianças.

Acompanhe o episodio pelo link: https://youtu.be/NyAFkKgqxdA

