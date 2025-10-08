08/10/2025
Uma pessoa morre após desabamento de teto de restaurante em SP

Escrito por Agência Brasil
Uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas após o desabamento do teto do restaurante Jamile, na região central da capital paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco vítimas foram socorridas com ferimentos e outras duas com abalo psicológico. Já uma mulher que ficou presa sob os escombros acabou morrendo após o desabamento do teto.

O acidente aconteceu na Rua 13 de Maio, na região da Bela Vista, em São Paulo, por volta das 12h20. De acordo com os Bombeiros, informações preliminares indicam que o teto do restaurante desabou após explosão de gás.

O estabelecimento Jamile tem seu cardápio assinado e criado pelo chef e jurado do programa Masterchef Brasil, Henrique Fogaça, que negou ser proprietário do restaurante.

“É importante esclarecer que Henrique Fogaça não possui qualquer participação societária ou vínculo de propriedade com o restaurante Jamile, como erroneamente vem sendo dito em alguns canais de comunicação. Sua atuação se restringe à criação e assinatura do cardápio da casa, sem envolvimento na gestão administrativa ou operacional do estabelecimento”, diz a nota encaminhada pela assessoria do chef.

Por meio de nota, Fogaça lamentou o acidente e disse manifestar sua solidariedade integral às vítimas e a seus familiares, “reafirmando que sua principal preocupação neste momento é o bem-estar de todos os envolvidos e o acompanhamento da assistência necessária”.

 

 

