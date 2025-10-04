04/10/2025
Uma quer emagrecer e a outra engordar: Thais Carla e Maya falam sobre metas de peso

Escrito por Portal Leo Dias
As influenciadoras Thais Carla e Maya Massafera se encontraram na noite da última sexta-feira (3/10) e conversaram sobre seus objetivos com o corpo. Enquanto Thais está emagrecendo após a cirurgia bariátrica realizada em abril, Maya celebra ter engordado quase 10 quilos. O encontro divertido foi registrado e compartilhado por Maya nas redes sociais.

Thais, que já perdeu aproximadamente 70 quilos, conta que pretende eliminar mais 40. “Eu quero engordar e ela quer emagrecer (…) Gente, daqui a pouco vocês não vão mais saber quem é Maya, quem é Thais, quem é Thais, quem é Maya (…) Mas você está emagrecendo bastante”, diz Maya. “A gente está chegando nos objetivos (…) Gostosa”, comemora Thais.

Veja as fotos

Thais Carla e Maya Massafera compartilham mudanças físicasReprodução/Instagram/@mayamassafera
Thais Carla e Maya Massafera compartilham mudanças físicasReprodução/Instagram/@mayamassafera
Thais Carla mostra nova numeração de calça após eliminar 60kg com bariátricaReprodução / @thaiscarla
Maya Massafera na festa de João SilvaFoto/Portal LeoDias
Maya MassaferaReprodução: Instagram

No final de setembro, Thais Carla celebrou nas redes sociais a redução do tamanho de suas calças, passando do número 66 para o 54. Em stories no Instagram, ela mostrou a nova peça e se emocionou: “Gente, olha essa calça jeans que eu estou vestindo agora, estou chocada, 54, eu vestia 66, gente, olha isso aqui”. Antes da cirurgia, Thais pesava cerca de 170 quilos.

A influenciadora também compartilhou os desafios enfrentados após a bariátrica. Ela contou que só consegue comer pequenas quantidades, precisa mastigar devagar e prioriza proteínas para absorver os nutrientes.

Apesar das dificuldades, Thais destacou melhorias na rotina, como voltar a pegar a própria perna ao dançar balé. Para ela, o emagrecimento vai além do físico, sendo também uma transformação mental e emocional, refletida em mais saúde, disposição e autoestima.

