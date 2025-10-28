28/10/2025
Universo POP
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro
Vini Jr. e Virginia deixam hotel juntos após oficializarem namoro nas redes sociais; VÍDEO
Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo
Com direito a balões e rosas, Vini Jr pede Virgínia em namoro e os dois assumem romance
Ex-RBD Dulce Maria anuncia segunda gravidez e celebra “novo capítulo de amor”
Casal vence na Justiça direito de registrar filha como Mariana Leão após recusa de cartório em Juiz de Fora
Youtuber Rafael Chocolate é condenado a pagar quase R$ 50 mil a vítimas de pegadinhas
Horóscopo do dia: previsões para os 12 signos nesta terça-feira
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”

Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda ganha data de estreia no streaming

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
uma-sexta-feira-mais-louca-ainda-ganha-data-de-estreia-no-streaming

O filme Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda ganhou data de estreia no streaming. O longa, protagonizado por Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, chegará ao Disney+ em 12 de novembro.

Continuação do filme original de 2003, a trama apresenta Anna (Lindsay Lohan) como uma mãe trocando de corpo com a filha, Julia (Julia Butters).

3 imagensUma Sexta-feira Mais Louca AindaA comédia, assim como o primeiro longa, é estrelado por ninguém menos que Lindsay Lohan e Jamie Lee CurtisFechar modal.1 de 3

Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis no filme Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda!

Reprodução2 de 3

Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda

Reprodução3 de 3

A comédia, assim como o primeiro longa, é estrelado por ninguém menos que Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis

Reprodução

O enredo é parecido com a primeira versão, onde Tess (Jamie Lee Curtis) e Anna trocam de corpo. A obra é baseada no livro de Mary Rodgers, de 1972.

Outros membros do elenco original retornaram para a sequência, incluindo Chad Michael Murray, Mark Harmon, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky e Rosalind Chao.

Leia também

O orçamento da produção foi de US$ 42 milhões (R$ 225 milhões, na cotação atual), e o filme arrecadou US$ 29 milhões (R$ 155 milhões) no primeiro fim de semana de estreia.

Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost