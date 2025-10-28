uma-sexta-feira-mais-louca-ainda-ganha-data-de-estreia-no-streaming

O filme Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda ganhou data de estreia no streaming. O longa, protagonizado por Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, chegará ao Disney+ em 12 de novembro.
Continuação do filme original de 2003, a trama apresenta Anna (Lindsay Lohan) como uma mãe trocando de corpo com a filha, Julia (Julia Butters).
O enredo é parecido com a primeira versão, onde Tess (Jamie Lee Curtis) e Anna trocam de corpo. A obra é baseada no livro de Mary Rodgers, de 1972.
Outros membros do elenco original retornaram para a sequência, incluindo Chad Michael Murray, Mark Harmon, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky e Rosalind Chao.
O orçamento da produção foi de US$ 42 milhões (R$ 225 milhões, na cotação atual), e o filme arrecadou US$ 29 milhões (R$ 155 milhões) no primeiro fim de semana de estreia.
Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda!