Uma tonelada de carne vencida que era vendida no WhatsApp é apreendida

A Vigilância Sanitária e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreenderam uma tonelada de mercadorias e alimentos fora do prazo de validade, no Riacho Fundo II, na quinta-feira (23/10).

Uma denúncia anônima feita na Ouvidoria Participa DF levou fiscais e policiais militares aos produtos vencidos. O responsável pelo local foi autuado e encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.

Segundo a Vigilância, alimentos perecíveis e não perecíveis, itens de limpeza e higiene pessoal eram vendidos em grupos de redes sociais a preços muito abaixo do mercado.

Leia também

De acordo com os fiscais, além de vencidos, os itens eram armazenados de forma inadequada, caracterizando comércio clandestino.

Alimentos que exigem refrigeração, como laticínios, estavam expostos em temperatura ambiente. Bebidas alcoólicas também foram apreendidas.

Segundo a diretora da Vigilância Sanitária do DF, Márcia Olivé, locais de comércio irregular costumam não seguir as boas práticas de higiene, organização e armazenamento adequado dos produtos.

“Orientamos a população a não consumir produtos com data de validade expirados porque a partir do momento que o produto vence o fabricante não garante mais a qualidade e a segurança do mesmo, oferecendo assim um potencial risco à saúde de quem os consome”, alertou.