União arrecada R$ 216 bilhões em setembro, maior valor desde 2000

A arrecadação do governo federal com impostos, contribuições e demais receitas somou R$ 216,727 bilhões em agosto, em números corrigidos pela inflação, registrando aumento real de 1,43% em relação ao mês anterior. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (23/10) pela Receita Federal.

No acumulado do ano, de janeiro a agosto, a arrecadação registra R$ 2,1 trilhão. De acordo com o Fisco, esse é o melhor desempenho arrecadatório desde 2000, tanto para o mês, quanto para o período acumulado.

Confira a arrecadação em cada mês do ano:

Janeiro: R$ 301,2 bilhões

Fevereiro: R$ 202,4 bilhões

Março: R$ 209,7 bilhões

Abril: R$ 247,7 bilhões

Maio: R$ 230 bilhões

Junho: R$ 234,6 bilhões

Julho: R$ 254,2 bilhões

Agosto: R$ 208,791 bilhões

Setembro: R$ 216,727

No acumulado de 2025, a arrecadação chegou a R$ 2,1 trilhão, o que representa acréscimo pela inflação de 3,4% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Confira as justificativas do Fisco para arrecadação no mês de setembro:

O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) apresentou arrecadação de R$ 8.455 milhões, representando crescimento real de 33,42%. Esse desempenho, segundo a Receita, pode ser justificado pelas operações relativas à saída de moeda estrangeira e pelas operações de crédito destinadas a pessoas jurídicas, ambas decorrentes de recentes alterações na legislação.

apresentou arrecadação de R$ 8.455 milhões, representando crescimento real de 33,42%. Esse desempenho, segundo a Receita, pode ser justificado pelas operações relativas à saída de moeda estrangeira e pelas operações de crédito destinadas a pessoas jurídicas, ambas decorrentes de recentes alterações na legislação. O Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF-Capital) apresentou arrecadação de R$ 10.515 milhões, representando acréscimo real de 10,21% . Esse desempenho decorre dos aumentos nominais de 15,04% na arrecadação de aplicação de Renda Fixa de Pessoa Física e Jurídica, de 12,57% na arrecadação de Fundos de Renda Fixa e de 154,59% na arrecadação do item Juros sobre Capital Próprio (JCP).

apresentou arrecadação de R$ 10.515 milhões, representando acréscimo real de . Esse desempenho decorre dos aumentos nominais de 15,04% na arrecadação de aplicação de Renda Fixa de Pessoa Física e Jurídica, de na arrecadação de Fundos de Renda Fixa e de na arrecadação do item Juros sobre Capital Próprio (JCP). A Receita Previdenciária totalizou arrecadação de R$ 58.164 milhões, com acréscimo real de 1,49%. Esse resultado pode ser explicado pelo crescimento real de 6,66% da massa salarial. Além disso, houve crescimento de 20,89% no montante das compensações tributárias com débitos de receita previdenciária.

Confira as justificativas para arrecadação no acumulado do ano: