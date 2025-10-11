União bilionária! Franciny Ehlke se casa com empresário em cenário deslumbrante na Itália

Franciny Ehlke, influenciadora digital de 26 anos, oficializou sua união com o empresário bilionário Tony Maleh, de 36. A cerimônia luxuosa aconteceu neste sábado (11/10), na deslumbrante Villa Cimbrone, em Ravello, na Itália. Em suas redes sociais, a blogueira compartilhou os primeiros registros do grande dia, revelando detalhes de um casamento digno de filme de princesa.

“Felizes pra sempre. Meu sim, como sempre sonhei! Com o amor da minha vida”, escreveu ela. Nos registros, Fran mostrou sua entrada no altar ao lado do pai, Gilberto Ehlke. “O dia mais feliz da minha vida! Nosso casamento no lugar dos sonhos”, escreveu.

Veja as fotos

Detalhes do vestido:

Franciny optou por um vestido estilo princesa, clássico e imponente, com corpete marcado na cintura e saia volumosa em formato de sino. O modelo remete à elegância da realeza europeia, com caimento impecável e presença majestosa.

Nos acessórios, a noiva escolheu um véu longo e tradicional, que trouxe um toque de dramaticidade ao visual, e um buquê redondo e compacto, composto por flores brancas: “Pronta para dizer sim. Feliz demais! Meu vestido dos sonhos, criado por Artemisi”, revelou, marcando a grife brasileira responsável pela peça.

A festa:

Os detalhes da celebração foram compartilhados por Liz Macedo, influenciadora e amiga da noiva. Ela mostrou as ilhas gastronômicas que encantaram os convidados, com comidas típicas italianas, incluindo mesa de pães, sobremesas, saladas, estação de massas e churrasco.