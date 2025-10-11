11/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

União bilionária! Franciny Ehlke se casa com empresário em cenário deslumbrante na Itália

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
uniao-bilionaria!-franciny-ehlke-se-casa-com-empresario-em-cenario-deslumbrante-na-italia

Franciny Ehlke, influenciadora digital de 26 anos, oficializou sua união com o empresário bilionário Tony Maleh, de 36. A cerimônia luxuosa aconteceu neste sábado (11/10), na deslumbrante Villa Cimbrone, em Ravello, na Itália. Em suas redes sociais, a blogueira compartilhou os primeiros registros do grande dia, revelando detalhes de um casamento digno de filme de princesa.

“Felizes pra sempre. Meu sim, como sempre sonhei! Com o amor da minha vida”, escreveu ela. Nos registros, Fran mostrou sua entrada no altar ao lado do pai, Gilberto Ehlke. “O dia mais feliz da minha vida! Nosso casamento no lugar dos sonhos”, escreveu.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram @francinyehlke
União bilionária! Franciny Ehlke se casa com empresário em cenário deslumbrante na ItáliaReprodução: Instagram @francinyehlke
Reprodução: Instagram @francinyehlke
União bilionária! Franciny Ehlke se casa com empresário em cenário deslumbrante na ItáliaReprodução: Instagram @francinyehlke
Reprodução: Instagram @francinyehlke
União bilionária! Franciny Ehlke se casa com empresário em cenário deslumbrante na Itália-1Reprodução: Instagram @francinyehlke
Reprodução: Instagram @francinyehlke
União bilionária! Franciny Ehlke se casa com empresário em cenário deslumbrante na ItáliaReprodução: Instagram @francinyehlke
Reprodução: Instagram @francinyehlke
União bilionária! Franciny Ehlke se casa com empresário em cenário deslumbrante na ItáliaReprodução: Instagram @francinyehlke
Reprodução: Instagram @francinyehlke
União bilionária! Franciny Ehlke se casa com empresário em cenário deslumbrante na ItáliaReprodução: Instagram @francinyehlke
Reprodução: Instagram @francinyehlke
União bilionária! Franciny Ehlke se casa com empresário em cenário deslumbrante na Itália-1Reprodução: Instagram @francinyehlke
Reprodução: Instagram @francinyehlke
União bilionária! Franciny Ehlke se casa com empresário em cenário deslumbrante na Itália-1Reprodução: Instagram @francinyehlke

Leia Também

Detalhes do vestido:

Franciny optou por um vestido estilo princesa, clássico e imponente, com corpete marcado na cintura e saia volumosa em formato de sino. O modelo remete à elegância da realeza europeia, com caimento impecável e presença majestosa.

Nos acessórios, a noiva escolheu um véu longo e tradicional, que trouxe um toque de dramaticidade ao visual, e um buquê redondo e compacto, composto por flores brancas: “Pronta para dizer sim. Feliz demais! Meu vestido dos sonhos, criado por Artemisi”, revelou, marcando a grife brasileira responsável pela peça.

A festa:

Os detalhes da celebração foram compartilhados por Liz Macedo, influenciadora e amiga da noiva. Ela mostrou as ilhas gastronômicas que encantaram os convidados, com comidas típicas italianas, incluindo mesa de pães, sobremesas, saladas, estação de massas e churrasco.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost