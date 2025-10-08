União Brasil afasta Sabino e deve expulsá-lo por insistência em Lula

O União Brasil decidiu, nesta quarta-feira (8/10), afastar o ministro do Turismo, Celso Sabino, num processo que pode levar à sua expulsão da sigla. A executiva considerou que ele praticou infidelidade partidária ao insistir na permanência no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
A decisão ocorreu numa reunião da executiva, que se reuniu com Sabino na sede nacional do partido, em Brasília. Dessa forma, o União Brasil acatou duas representações contra o ministro do Turismo.
A primeira versa sobre intervenção do comando do diretório do União Brasil no Pará. A segunda trata sobre o processo de expulsão. Segundo fontes da legenda, a saída de Sabino não será sumária. Passará por um processo de análise que deve durar dois meses.
“Fico. Tenho a confiança do presidente Lula e pretendo continuar os trabalhos que venho desenvolvendo no Ministério do Turismo, com apoio de boa parte da bancada”, declarou o ministro ao chegar na sede do União Brasil para se defender dos processos disciplinares.
Rompimento com Lula
O União Brasil anunciou uma federação com o PP, visando uma candidatura de direita à Presidência em 2026. Dessa forma, os partidos passarão a funcionar como um só partido pelos próximos quatro anos.
Nesse sentido, romperam com o governo e determinaram que qualquer filiado com cargo na máquina pública federal abandone o posto.
O presidente do União Brasil, o advogado Antônio de Rueda, tinha dado até 19 de setembro para Sabino abandonar o Ministério do Turismo, sob pena de punição por infidelidade partidária.
Nesta quarta, Sabino discordou do rompimento. “O caminho que o partido adotou não é o certo, é uma decisão açodada. Não resta dúvida que esse [Lula] é o melhor projeto. Eu fico até ano que vem porque pretendo ser candidato ao Senado”.
O ministro do Esporte, André Fufuca, também foi afastado do PP. Ambos perdem o controle dos diretórios estaduais, Sabino no Pará e Fufuca no Maranhão. Tal afastamento pode colocar em risco seus planos de candidatura ao Senado.