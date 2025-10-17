União Brasil: divergências devem fazer até 20 deputados deixarem sigla

De olho na janela partidária do ano eleitoral, alguns parlamentares se movimentam para trocarem de partido entre março e abril de 2026, período em que deputados podem migrar de legenda sem perder o cargo. No União Brasil, as divergências internas devem provocar a saída de até 20 deputados. Atualmente, a bancada da sigla tem 59.

A conta sobre o número de deputados que devem deixar o União é feita pela ala que pretende desembarcar do partido. Entre os motivos da saída estão o descontentamento com as escolhas de Antonio Rueda, presidente da legenda, e a federação União Progressistas, que foi construída neste ano com o PP.

Caso o União Brasil perca 20 parlamentares na janela partidária, as baixas representariam uma redução de cerca de 30% na bancada do partido.

A mais recente divisão pública do partido foi a permanência do ministro do Turismo, Celso Sabino, no governo Lula mesmo depois da determinação de Rueda para que ele saísse do cargo. O caso resultou no afastamento de Sabino da legenda e na abertura de um processo de expulsão, além de sua destituição da presidência da sigla no Pará.

A ala que diverge de Rueda vê no episódio o presidente da sigla colocando a relação ruim dele com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no acirramento do debate em torno da saída de Sabino da Esplanada.

A decisão de sair da federação União Progressistas de deixar o governo petista foi anunciada ainda em setembro, mas os ministros das duas siglas resistiram a escolha e permaneceram no cargo.

Além de Sabino, o ministro do Esporte, André Fufuca (PP), também ficou na Esplanada de Lula. Fufuca foi afastado do seu partido, assim como o ministro do Turismo.

A federação também é motivo de impasse, já que agora com os partidos unidos, ambos precisam chegar a acordos para lançarem um único nome a governador nos estados, por exemplo.