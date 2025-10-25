Única do Acre contra PEC da Blindagem, Socorro Neri é punida pela liderança do PP na Câmara

A deputada federal Socorro Neri (PP-AC) foi alvo de uma retaliação interna dentro do seu partido, o Progressistas, após ter sido a única parlamentar do Acre a votar contra a chamada PEC da Blindagem, proposta que tentava ampliar a imunidade de parlamentares e dirigentes partidários.

Assim como outros deputados que possuíam cargos de natureza especial na liderança do partido na Câmara, Neri teve seu indicado exonerado. No caso da parlamentar acreana, a exoneração foi publicada na quarta-feira (22).

O ContilNet apurou que a medida seria uma punição já anunciada pela cúpula do partido em razão do posicionamento contrário à orientação da bancada.

Apesar da retaliação, Neri afirmou ter recebido a decisão “com tranquilidade”, reafirmando que votou de acordo com seus princípios.

“Recebi com tranquilidade a punição que me foi dada pela liderança do meu partido por eu ter votado contra a PEC da Blindagem. Assumo, sempre com tranquilidade, as consequências das minhas decisões. Decidi votar contra uma matéria que, ao criar uma casta de intocáveis — os parlamentares e os presidentes de partidos —, representava um verdadeiro escárnio com a população brasileira e a democracia que tanto defendo. Jamais me arrependerei dessa decisão.”

A PEC da Blindagem, como ficou conhecida, foi aprovada pela Câmara dos Deputados em meio a críticas de diversos setores da sociedade civil, por limitar a atuação de órgãos de controle e garantir foro especial a dirigentes partidários.

Com o voto isolado de Socorro Neri, o Acre foi um dos poucos estados em que um representante da bancada federal se opôs à proposta.