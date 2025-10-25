25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Única do Acre contra PEC da Blindagem, Socorro Neri é punida pela liderança do PP na Câmara

O ContilNet apurou que a medida seria uma punição já anunciada pela cúpula do partido

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A deputada federal Socorro Neri (PP-AC) foi alvo de uma retaliação interna dentro do seu partido, o Progressistas, após ter sido a única parlamentar do Acre a votar contra a chamada PEC da Blindagem, proposta que tentava ampliar a imunidade de parlamentares e dirigentes partidários.

Neri afirmou ter recebido a decisão “com tranquilidade” | Foto: Juan Diaz/ContilNet

Assim como outros deputados que possuíam cargos de natureza especial na liderança do partido na Câmara, Neri teve seu indicado exonerado. No caso da parlamentar acreana, a exoneração foi publicada na quarta-feira (22).

O ContilNet apurou que a medida seria uma punição já anunciada pela cúpula do partido em razão do posicionamento contrário à orientação da bancada.

Apesar da retaliação, Neri afirmou ter recebido a decisão “com tranquilidade”, reafirmando que votou de acordo com seus princípios.

“Recebi com tranquilidade a punição que me foi dada pela liderança do meu partido por eu ter votado contra a PEC da Blindagem. Assumo, sempre com tranquilidade, as consequências das minhas decisões. Decidi votar contra uma matéria que, ao criar uma casta de intocáveis — os parlamentares e os presidentes de partidos —, representava um verdadeiro escárnio com a população brasileira e a democracia que tanto defendo. Jamais me arrependerei dessa decisão.”

A PEC da Blindagem, como ficou conhecida, foi aprovada pela Câmara dos Deputados em meio a críticas de diversos setores da sociedade civil, por limitar a atuação de órgãos de controle e garantir foro especial a dirigentes partidários.

Com o voto isolado de Socorro Neri, o Acre foi um dos poucos estados em que um representante da bancada federal se opôs à proposta.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost