Unidade Básica de Saúde de Cruzeiro do Sul oferece inserção gratuita de DIU para as mulheres

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Saúde, está oferecendo para as mulheres a inserção gratuita do Dispositivo Intrauterino -DIU,um método contraceptivo altamente eficaz para a prevenção da gravidez. O procedimento está disponível na Unidade Básica de Saúde Geosete Mariano Coelho, localizada no bairro do Cruzeirinho, para a população urbana e rural.

A enfermeira e sexóloga Samia Rocha destacou que mulheres a partir de 14 anos, independentemente de sua localização, podem buscar o serviço. “Além dos métodos tradicionais, como pílulas e injeções, agora temos a opção do DIU, que é uma conquista significativa para Cruzeiro do Sul. O agendamento é simples: basta marcar a consulta para as quartas-feiras à tarde. Realizamos o teste de gravidez e a entrevista na hora, e a paciente sai com o DIU que pode oferecer até 12 anos de liberdade para engravidar somente quando desejar. Chegou na Unidade o processo é descomplicado”, explicou Samia.

Ela ressaltou que as mulheres da zona rural, incluindo ribeirinhas e aquelas que vivem em ramais, também têm acesso ao serviço. “A enfermeira vai até as comunidades mensalmente e pode agendar a inserção do DIU para quem estiver interessada, que iremos marcar o dia e avisar para que a paciente se desloque”, completou.

A médica Lídia Martins, que atua na unidade há três anos, detalhou o funcionamento do procedimento. “Oferecemos dois tipos de DIU: o de cobre, que tem durabilidade de 12 anos, e o de Mirena, que dura cerca de 8 anos. A escolha depende da idade da paciente e da possibilidade de contraindicações. Após a inserção se tiver tudo bem, o primeiro retorno é com 30, 40 dias. Depois somente com 6 meses e passa a ser anualmente ou conforme a demanda de cada paciente. A maioria das mulheres já pode sair da consulta já com o DIU inserido”, esclareceu Lídia.

A médica também destacou que a inserção do DIU de Mirena foi viabilizado por uma doação do Ministério Público, como parte do projeto “Escola primeiro, filho depois” em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Acre – SESACRE e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, que é voltado para meninas de 14 a 18 anos. “Esse período de liberdade para as jovens é crucial, porque elas só vão retirar quando já estiver terminando a faculdade”, afirmou.

A gestora Escolar, Tátila Lopes, que já se submeteu ao procedimento, compartilhou sua experiência enquanto agendava um retorno. “Soube da inserção do DIU por meio de um professor. Implantei há quase dois meses e estou em fase de adaptação. Até agora, não tive reações preocupantes, apenas um aumento no fluxo sanguíneo, que é esperado. Acredito que é uma opção mais cômoda e segura, já que muitos métodos hormonais não funcionaram bem para mim”, contou ela.

“É fundamental pessoas poderem planejar suas famílias”, concluiu.