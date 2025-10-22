Unidos do Jacarezinho tem perda total em incêndio na Zona Portuária

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na tarde desta quarta-feira (22/10), os barracões de três escolas de samba localizados na Via Binário do Porto, nº 288, na Zona Portuária do Rio de Janeiro.

De acordo com informações do G1, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h49 e conseguiu controlar as chamas no fim da tarde. Não houve feridos.

Unidos do Jacarezinho lamentou

A Unidos do Jacarezinho, uma das agremiações atingidas, afirmou em nota que o fogo destruiu completamente o barracão onde eram confeccionadas as alegorias, adereços e fantasias para o Carnaval 2026, quando a escola retornaria à Marquês de Sapucaí após 12 anos.

“O local ficou totalmente destruído, não restando qualquer material intacto para os preparativos do próximo carnaval”, informou a agremiação em nota assinada pelo presidente, Mattheus Gonçalves.

A Defesa Civil realizará uma perícia para identificar as causas do incêndio.

Ainda segundo informações do Corpo de Bombeiros, equipes de seis quartéis atuaram no combate às chamas. Testemunhas relataram explosões durante o incêndio.

O imóvel atingido abrigava materiais de quatro escolas de samba: Unidos do Jacarezinho, Acadêmicos de Vigário Geral, Inocentes de Belford Roxo e Unidos do Porto da Pedra. No entanto, apenas os espaços ocupados por Jacarezinho e Vigário Geral foram danificados.

No caso da Inocentes, apenas uma parede foi atingida, enquanto o setor da Porto da Pedra não sofreu impactos.

A Unidos do Jacarezinho lamentou a perda total do material e agradeceu à solidariedade de outras agremiações e dirigentes da Liga RJ que prestaram apoio desde o início do ocorrido.

A escola também se solidarizou com a Acadêmicos de Vigário Geral, que compartilhou o mesmo espaço e também sofreu prejuízos.

Leia a nota na íntegra

“Nota Oficial – Incêndio Barracão de Alegorias Unidos do Jacarezinho

É com pesar que a Unidos do Jacarezinho confirma através desta nota oficial que o seu barracão de alegorias, adereços e fantasias situado na Via Binário do Porto, nº 288, no bairro do Santo Cristo, Zona Portuária do Rio, sofreu um incêndio de grandes proporções na tarde desta quarta-feira (22), controlado pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro no final desta tarde. Não houve feridos. O local ficou totalmente destruído, não restando qualquer material intacto para os preparativos do próximo carnaval. A equipe técnica da Defesa Civil iniciará o trabalho de perícia no local, para concluir o seu laudo buscando esclarecer a origem do incêndio.

Todo o projeto já iniciado no barracão de alegorias, adereços e fantasias na confecção do Carnaval 2026 no qual a escola retornará à Marquês de Sapucaí após doze anos foi perdido. A agremiação agradece ao apoio e solidariedade recebidos de todas as agremiações co-irmãs, em especial aos dirigentes da Liga RJ que se fizeram presentes no local prestando toda a ajuda necessária desde o início do ocorrido. A Unidos do Jacarezinho se solidariza com a coirmã Acadêmicos do Vigário Geral nessa enorme perda. No momento não temos como estimar os prejuízos dos materiais de alegorias, fantasias e esculturas perdidos.

Mattheus Gonçalves

Presidente.”