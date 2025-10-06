06/10/2025
Universo POP
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios

Urgente: Acre registra primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol

Homem de 29 anos apresentou sintomas após ingerir bebida destilada; uma mulher de Rondônia segue em estado gravíssimo na Fundhacre com suspeita semelhante

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

As autoridades de saúde do Acre investigam o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol registrado no estado. O paciente, um homem de 29 anos, morador de Rio Branco, procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 2º Distrito após sentir fortes dores de cabeça, tontura, vômitos, dor abdominal e desmaio, sintomas que surgiram após o consumo de uma bebida alcoólica no domingo (5).

De acordo com informações repassadas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), o homem foi transferido nesta segunda-feira (6) para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB), onde permanece internado sob observação. O caso foi comunicado às instâncias nacional e municipal de vigilância epidemiológica, que agora apuram a origem e a composição da bebida ingerida.

Secretaria de Saúde do Acre pediu ao Ministério da Saúde o envio emergencial de etanol farmacêutico para tratar possíveis casos de intoxicação por metanol/Foto: Reprodução

A notificação ocorre em meio à preocupação com outro quadro grave: uma mulher natural de Candeias do Jamari, em Rondônia, segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre). Ela desenvolveu hepatite fulminante, insuficiência renal e rabdomiólise, com suspeita inicial de intoxicação por metanol, e aguarda avaliação para possível transplante hepático.

Diante das ocorrências, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) solicitou ao Ministério da Saúde o envio emergencial de etanol farmacêutico — substância usada como antídoto em casos de intoxicação por metanol. O Acre deve receber 30 doses nos próximos dias, como parte de uma distribuição nacional feita para reforçar o estoque dos estados.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost