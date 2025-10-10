URGENTE: filho mata o próprio pai a golpes de terçado enquanto ele dormia em rede

Um crime brutal chocou o município de Tarauacá, no interior do Acre, nesta quinta-feira, 9 de outubro de 2025. Um homem foi assassinado a golpes de terçado pelo próprio filho enquanto dormia em uma rede, na zona rural, na comunidade de Acurauá.
A vítima foi identificada como Raimundo Nonato Brasil da Silva. Segundo relatos iniciais, o pai foi surpreendido e atingido com dois golpes de terçado na região do pescoço, sem ter qualquer chance de defesa.
Após a denúncia, uma equipe conjunta das Polícias Civil e Militar deslocou-se rapidamente ao local do crime. O autor do homicídio foi encontrado e preso em flagrante pelas autoridades. A arma utilizada no crime, um terçado, também foi apreendida.
O suspeito recebeu voz de prisão e foi imediatamente encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Tarauacá para os procedimentos cabíveis.
Até o momento, a identidade do filho, autor do crime, não foi oficialmente divulgada pelas autoridades. Da mesma forma, a motivação por trás do assassinato bárbaro permanece desconhecida e é o principal foco da investigação policial.
O homem preso aguarda agora à disposição da justiça, onde deverá responder pelo crime de homicídio.