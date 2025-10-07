07/10/2025
Urubu derruba caixa d'água velha e vídeo viraliza nas redes sociais

Urubu acabou sendo o "estopim" para o colapso de uma construção já comprometida

Um vídeo que viralizou recentemente mostra o momento em que um urubu pousa sobre uma caixa d’água já comprometida no interior do Maranhão, fazendo com que a estrutura desabe poucos segundos depois. Moradores locais, que já acompanhavam a fragilidade da construção, filmavam o momento aguardando o desfecho.

Nas imagens, é possível ver o pássaro pousando sobre a caixa d’água, que imediatamente cede, espalhando destroços pelo chão. O episódio provocou surpresa e risadas entre quem registrava a cena, já que a queda parecia inevitável devido às condições precárias da estrutura.

Urubu acabou sendo o “estopim” para o colapso de uma construção já comprometida

Moradores relataram que a caixa d’água apresentava sinais de desgaste há algum tempo, com rachaduras e partes enferrujadas. Alguns até brincavam sobre a possibilidade de desabamento. “A gente sabia que ela não duraria muito, mas ver acontecer assim, tão rápido, foi surpreendente”, comentou um morador.

O vídeo rapidamente se espalhou pelas redes sociais, acumulando milhares de visualizações e comentários, muitos destacando a ironia de um urubu ter “acabado” com a caixa d’água que já estava comprometida há anos.

