Uruguai vence Uzbequistão em amistoso para a Copa do Mundo

Na preparação para a Copa do Mundo de 2026, o Uruguai venceu o Uzbequistão na manhã desta segunda-feira (13/10). O confronto aconteceu no estádio Hang Jebat, na Malásia.

Os gols saíram somente no segundo tempo. Aos seis minutos, Laquintana cruzou para Viñas ajeitar e Facundo Torres encher o pé e abrir o placar para o Uruguai. Já aos 15, Sanabria ampliou o marcador para os sul-americanos depois de receber passe de Viñas.

Na reta final de jogo, aos 37 minutos, Jiyanov descontou para o time uzbeque, fechando o placar em 2 x 1 para o Uruguai.

𝐂𝐢𝐞𝐫𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐢𝐮𝐧𝐟𝐨 Uruguay culminó la gira por Malasia con victoria 2-1 ante Uzbekistán. https://t.co/mWKgv8Je8K#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/iBRQJKEGSb — AUFTV (@auftv_oficial) October 13, 2025

Amistoso com tempero brasileiro

Esse confronto teve a participação de diversos jogadores que atuam no Brasil, como é o caso de Laquintana, do Red Bull Bragantino, que iniciou a jogada para o primeiro gol uruguaio.

Quem também esteve em campo foi Emiliano Martinez e Facundo Torres, que atuam pelo Palmeiras, e o lateral Puma Rodriguez, que joga no Vasco.

O Uruguai volta aos gramados somente em 10 de novembro, na próxima data Fifa.