13/10/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista
Michelle Barros é casada fora de “A Fazenda”? Portal LeoDias investiga rumores após romance com Shia
José Loreto assume namoro com atriz Fernanda Marques, de “Vale Tudo”
Iza e Yuri Lima surgem juntos pela primeira vez após término do relacionamento
Ex-esposa de Dennis DJ relata supostas agressões e diz viver “ciclo de abuso” durante o casamento
João Gomes se emociona ao reencontrar professora que o alfabetizou durante show
Do Acre ao topo do mundo: a fortuna milionária de Ramon Dino, campeão do Mr. Olympia 2025

Uruguai vence Uzbequistão em amistoso para a Copa do Mundo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
uruguai-vence-uzbequistao-em-amistoso-para-a-copa-do-mundo

Na preparação para a Copa do Mundo de 2026, o Uruguai venceu o Uzbequistão na manhã desta segunda-feira (13/10). O confronto aconteceu no estádio Hang Jebat, na Malásia.

Os gols saíram somente no segundo tempo. Aos seis minutos, Laquintana cruzou para Viñas ajeitar e Facundo Torres encher o pé e abrir o placar para o Uruguai. Já aos 15, Sanabria ampliou o marcador para os sul-americanos depois de receber passe de Viñas.

Na reta final de jogo, aos 37 minutos, Jiyanov descontou para o time uzbeque, fechando o placar em 2 x 1 para o Uruguai.

🇲🇾 𝐂𝐢𝐞𝐫𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐢𝐮𝐧𝐟𝐨

Uruguay culminó la gira por Malasia con victoria 2-1 ante Uzbekistán.

📺 https://t.co/mWKgv8Je8K#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/iBRQJKEGSb

— AUFTV (@auftv_oficial) October 13, 2025

Leia também

Amistoso com tempero brasileiro

Esse confronto teve a participação de diversos jogadores que atuam no Brasil, como é o caso de Laquintana, do Red Bull Bragantino, que iniciou a jogada para o primeiro gol uruguaio.

Quem também esteve em campo foi Emiliano Martinez e Facundo Torres, que atuam pelo Palmeiras, e o lateral Puma Rodriguez, que joga no Vasco.

O Uruguai volta aos gramados somente em 10 de novembro, na próxima data Fifa.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost