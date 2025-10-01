Usuários do PIX ganham nova ferramenta contra golpes e fraudes

A nova ferramenta do Banco Central do Brasil vai facilitar a reação da vítima. Assim que desconfiar de uma fraude ou golpe, ela aciona o botão de contestação, que fica disponível no aplicativo do banco. Imediatamente, o banco da conta que recebeu o dinheiro bloqueia o valor. Em sete dias, as instituições têm que analisar o pedido da vítima e, constatando o golpe ou a fraude, devolver o dinheiro em até onze dias.