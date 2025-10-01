Todo mundo que usa o PIX para pagamentos ganhou nesta quarta-feira (1º) uma ferramenta nova contra golpes.
Renata Garboci é fotógrafa e encontrou uma promoção em um site que parecia de confiança. Fez um PIX de quase R$ 4 mil, e a câmera nunca chegou.
Usuários do PIX ganham nova ferramenta contra golpes e fraudes — Foto: Reprodução/TV Globo
“Começou a atrasar o período de entrega. Eu comecei a entrar em contato pelo site e cada lugar que eu entrava em contato eles bloqueavam o meu IP do computador. E ai eu percebi que eu tinha caído em um golpe”, diz a fotógrafa Renata Garboci.
A nova ferramenta do Banco Central do Brasil vai facilitar a reação da vítima. Assim que desconfiar de uma fraude ou golpe, ela aciona o botão de contestação, que fica disponível no aplicativo do banco. Imediatamente, o banco da conta que recebeu o dinheiro bloqueia o valor. Em sete dias, as instituições têm que analisar o pedido da vítima e, constatando o golpe ou a fraude, devolver o dinheiro em até onze dias.