01/10/2025
Usuários do PIX ganham nova ferramenta contra golpes e fraudes

O botão de contestação só vai ser obrigatório a partir de 2 de fevereiro de 2026, mas vários bancos já estão disponibilizando a ferramenta

Todo mundo que usa o PIX para pagamentos ganhou nesta quarta-feira (1º) uma ferramenta nova contra golpes.

Renata Garboci é fotógrafa e encontrou uma promoção em um site que parecia de confiança. Fez um PIX de quase R$ 4 mil, e a câmera nunca chegou.

Usuários do PIX ganham nova ferramenta contra golpes e fraudes — Foto: Reprodução/TV Globo

“Começou a atrasar o período de entrega. Eu comecei a entrar em contato pelo site e cada lugar que eu entrava em contato eles bloqueavam o meu IP do computador. E ai eu percebi que eu tinha caído em um golpe”, diz a fotógrafa Renata Garboci.

A nova ferramenta do Banco Central do Brasil vai facilitar a reação da vítima. Assim que desconfiar de uma fraude ou golpe, ela aciona o botão de contestação, que fica disponível no aplicativo do banco. Imediatamente, o banco da conta que recebeu o dinheiro bloqueia o valor. Em sete dias, as instituições têm que analisar o pedido da vítima e, constatando o golpe ou a fraude, devolver o dinheiro em até onze dias.

