Vacina contra poliomielite está abaixo da meta no Distrito Federal

A cobertura vacinal contra a poliomielite está abaixo da meta no Distrito Federal (DF). A enfermidade é capaz de causar paralisia permanente e a vacinação é a única forma de prevenção.

Segundo a Secretaria de Saúde (SES-DF), entre janeiro e abril deste ano, o índice de vacinação chegou a 85,1%, abaixo da meta de 95% estabelecida pelo Ministério da Saúde.

Todas as crianças menores de cinco anos devem receber as doses de acordo com o calendário de rotina. A vacina deve ser aplicada aos 2, 4 e 6 meses de vida, além de um reforço aos 15 meses.

Desde novembro de 2024, o Brasil adotou o esquema exclusivo com a vacina inativada poliomielite (VIP), em consonância com orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Volta de doenças

Segundo Tereza Luiza Pereira, gerente da Rede de Frio Central da SES-DF, a queda na cobertura vacinal permite a reintrodução de doenças como varicela, difteria, tétano, coqueluche, poliomielite e sarampo.

Para Tereza, a manutenção dos índices de vacinação elevados é essencial para evitar o retorno de enfermidades que já estavam controladas no país.

A situação da pólio reflete um cenário mais amplo. Outras vacinas importantes também ficaram abaixo do recomendado no DF no primeiro quadrimestre do ano:

Covid-19 (3ª dose da Pfizer Baby) | 16,5% de cobertura (meta: 90%) Febre amarela | 81,8% (meta: 95%) Pneumocócica 10-valente | 82,3% (meta: 95%)

Para Tereza, a desinformação é a causa da queda da imunização. A circulação de informações falsas acabou afastando as pessoas da vacinação.

“Na minha geração, o Zé Gotinha era um símbolo e a gente cresceu entendendo a importância da vacina. Hoje, é preciso mudar a estratégia, usar redes sociais, televisão e escolas”, argumentou.

As vacinas estão disponíveis e são gratuitas, mas falta a cultura de buscar a imunização.

Calendário

Além da vacina contra a pólio, o calendário nacional de vacinação oferece outros 18 imunizantes que garantem proteção desde o nascimento até a terceira idade.

Pais e responsáveis devem em dia a carteira de vacinação das crianças. Os imunizantes estão disponíveis gratuitamente nas salas de vacinação da rede pública em todo o DF.

Confira os locais de vacinação neste link.