Vacinação de pets contra raiva começa em todo DF neste sábado (11/10)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) irá promover o início da campanha de vacinação antirrábica em cães e gatos, neste sábado (11/10). A iniciativa ocorrerá em todas as regiões administrativas da capital até o dia 1° de novembro.

Os pets que poderão ser vacinados precisam estar saudáveis e possuir ao menos três meses de idade. A expectativa, segundo a SES-DF, é de vacinar pelo menos 160 mil cães e gatos durante a campanha.

A vacinação é gratuita e funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os postos de vacinação serão divulgados semanalmente no site da SES-DF com datas e endereços. Não é necessário realizar agendamento.

Para levar o pet ao local, o responsável precisa seguir as seguintes observações:

  • Ser maior de idade;
  • Apresentar documento de identidade;
  • Levar o animal com coleira, guia, focinheira ou caixa de transporte – conforme o porte;
  • Não há a necessidade de levar o cartão de vacinação do bicho.

A SES-DF destaca que a vacinação é essencial para prevenir os casos de raiva, que podem afetar tantos os animais quanto os seres humanos.

Além disso, a pasta ressalta também que a aplicação deve ser anual, e a medida é válida também para as fêmeas prenhas ou em período de amamentação.

