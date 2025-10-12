12/10/2025
Universo POP
Ana Castela e Zé Felipe se beijam pela primeira vez na TV, durante gravação
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos

Vai tocar o sino? Gaby Spanic ameaça desistir de “A Fazenda 17” e liga sinal de alerta

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
vai-tocar-o-sino?-gaby-spanic-ameaca-desistir-de-“a-fazenda-17”-e-liga-sinal-de-alerta

Agoniada com o relacionamento conturbado com Fernando Sampaio, Gaby Spanic chorou bastante e chegou a cogitar deixar “A Fazenda 17” (Record) neste domingo (12/10). A atriz de “A Usurpadora” (SBT) demonstrou que a situação está insustentável, principalmente após discussões intensas com o ator. Quem conseguiu convencê-la a mudar de ideia, ao menos por enquanto, foi Dudu Camargo.

Durante a gravação da “Prova de Fogo”, Gaby e Carol se estranharam. Em conversa com Yoná, a atriz desabafou: “Soberba, pessoa horrível. Ela se acha a Mulher-Maravilha, se acha o máximo. Ela é a dona do programa!”. Momentos depois, no quarto, Gaby soltou: “Quero sair daqui!”. Yoná e Duda Wendling tentaram convencê-la a permanecer no programa, mas a peoa afirmou que o jogo está complicado e que não consegue conviver com Fernando.

Veja as fotos

Reprodução: Record TV
Grave! Gaby Spanic ameaça desistir de “A Fazenda 17”Reprodução: Record TV
Reprodução: Record TV
Grave! Gaby Spanic ameaça desistir de “A Fazenda 17”Reprodução: Record TV
Reprodução: Record TV
Grave! Gaby Spanic ameaça desistir de “A Fazenda 17”Reprodução: Record TV

Leia Também

A advogada começou a falar sobre a treta que teve com o ator, que mencionou o filho de Yoná. Ray achou que a rival estava falando dela e disparou: “Você só se faz de vítima! Fica quieta! Fica se fazendo de vítima o dia inteiro. Tem que ficar escutando essa ladainha do [palavrão]? Eu não quero ficar escutando sua vitimização! Eu quero dormir, e você não deixa!”.

Ray também criticou Gaby por defender pautas femininas enquanto está sempre ao lado de Yoná: “Não respeita ninguém!”. A atriz caiu em lágrimas, até que a sede foi liberada e os peões puderam sair para a área externa. Enquanto aguardava na fila do fumódromo, Gaby ouviu as rivais criticando sua atitude de apoiar Yoná. Carol se aproximou e tentou se acertar com a atriz, alegando que errou ao pedir que ela relevasse a rivalidade com Fernando.

Carol saiu, e Dudu pediu que Gaby não desistisse do programa. Ele prometeu que, na próxima terça-feira, irá indicar Fernando: “Espere até terça-feira. É uma questão de dívida com você. Quero olhar nos seus olhos e dizer: ‘Gaby, está feito!’”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost