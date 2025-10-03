03/10/2025
Val Marchiori explica escolha de data para começar quimioterapia

Val Marchiori usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre o tratamento do câncer de mama, diagnosticado em agosto. Ela confirmou que fará sessões de quimioterapia, mas optou por começar apenas na próxima semana.

Ao ser questionada sobre a data de início, ela revelou que esperará a passagem do aniversário, na segunda-feira (6/10). “Pedi para meu pai, minha mãe e meus irmãos virem ficar antes comigo. Preciso me preparar psicologicamente antes”, escreveu.

A socialite também detalhou o tratamento: serão seis sessões de quimioterapia, com intervalo de três semanas entre elas. Em setembro, Val passou por cirurgia para remover um tumor na mama.

Ao falar sobre o que mais a preocupa nessa nova fase, ela foi franca: “Tudo, difícil responder, mexe muito com o emocional”, escreveu.

