Val Marchiori explica escolha de data para começar quimioterapia

Val Marchiori usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre o tratamento do câncer de mama, diagnosticado em agosto. Ela confirmou que fará sessões de quimioterapia, mas optou por começar apenas na próxima semana.

Val Marchiori fala sobre início das sessões de quimioterapia

"Coração apreensivo", afirma Val Marchiori sobre tratamento do câncer

Em meio à luta contra o câncer, Val Marchiori se declara para o marido, o advogado Amilton Augusto

Após cirurgia, Val Marchiori atualiza estado de saúde

Val Marchiori ganha medida protetiva definitiva contra o ex-marido

Ao ser questionada sobre a data de início, ela revelou que esperará a passagem do aniversário, na segunda-feira (6/10). “Pedi para meu pai, minha mãe e meus irmãos virem ficar antes comigo. Preciso me preparar psicologicamente antes”, escreveu.

A socialite também detalhou o tratamento: serão seis sessões de quimioterapia, com intervalo de três semanas entre elas. Em setembro, Val passou por cirurgia para remover um tumor na mama.