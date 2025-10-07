07/10/2025
Val Marchiori fala de reconciliação com irmão após diagnóstico de câncer

Completando 51 anos na última segunda-feira (6/10), Val Marchiori resolveu abrir o coração e falar sobre a fase delicada que está passando no tratamento contra o câncer de mama. Inclusive, contou detalhes da reconciliação após aproximadamente 15 anos com Adelton, seu irmão.

Em uma entrevista para a revista Quem, a famosa confirmou que o reencontro foi no último sábado (4/10), após um pedido da socialite. “Quando recebi o diagnóstico de câncer, isso mexeu muito comigo, de verdade. Eu já tinha perdoado [o que aconteceu], mas ainda não conseguia me aproximar dele”, afirmou.

“Pedi ao meu outro irmão: ‘Traga ele para o meu aniversário antes de eu começar o tratamento’. Não sei o que o futuro me reserva. Mas, independentemente disso, eu quero um recomeço”, acrescentou. Val contou que o vínculo familiar com os irmãos sempre foi muito intenso, especialmente porque ela assumiu responsabilidades de cuidadora desde a infância.

“Eu fui mais do que irmã para eles, fui mãe”, relembrou, explicando que começou a cuidar da casa e deles por volta dos 9 ou 10 anos. Sobre a reconciliação, que vem ocorrendo de forma gradual, a famosa expressou a alegria de recuperar uma conexão que era “tão forte e tão linda”.

Val Marchiori escolheu não dar detalhes sobre o motivo do longo afastamento, afirmando apenas que “o que aconteceu comigo e meu irmão há uns 14, 15 anos já não importa mais”. “Foi muito difícil vê-lo assim. Quase 15 anos… É um recomeço. Fiquei muito emocionada, estou feliz. Essa reaproximação está me dando força”, disse ela, admitindo ter chorado muito “de emoção e de alegria”.

