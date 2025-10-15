Val Marchiori fala sobre recuperação após cirurgia para tratamento do câncer: “Correu bem”

15/10/2025
A socialite Val Marchiori deu novidades ao público nesta terça-feira (14/10) sobre seu estado de saúde após ser submetida a um procedimento para inserção de cateter, que servirá para viabilizar o tratamento de quimioterapia. O médico que a acompanha descreveu os próximos passos: radioterapia e terapias adjuvantes, como fármacos antirrecorrência. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela afirmou que o procedimento foi bem-sucedido e agradeceu ao especialista que conduziu a operação.

“Já saí da colocação do cateter. Deu tudo certo, graças a Deus!”, afirmou Val, que tem recebido uma enxurrada de mensagens de carinho desde que revelou o diagnóstico. A empresária também fez questão de agradecer ao médico responsável pelo procedimento e à equipe que a acompanha nesta fase delicada.

De acordo com os especialistas que acompanham o caso, o cateter é uma etapa importante para facilitar as aplicações de medicamentos durante a radioterapia e quimioterapia, previstas para as próximas semanas. O tratamento também deve incluir terapias complementares para evitar a recorrência da doença.

Mesmo enfrentando o desafio do câncer, Val tem mantido o bom humor e o espírito positivo, características que sempre marcaram sua trajetória pública. “Agora é seguir firme, com fé e energia boa. Vai dar tudo certo!”, disse ela, reforçando sua confiança na recuperação.

Nas redes sociais, seguidores e amigos famosos enviaram mensagens de apoio à socialite. “Você é forte, Val!”, comentou uma fã. Já outra destacou: “Seu brilho vai vencer qualquer doença”. A influenciadora respondeu com emojis de coração e agradeceu o carinho: “Amor e fé curam tudo!”.

