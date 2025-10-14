14/10/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta terça-feira
O calendário dos bombeiros australianos está de volta; renda vai para causas beneficentes
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos

Val Marchiori inicia quimioterapia e detalha passos do tratamento: “Não vai ser fácil”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
val-marchiori-inicia-quimioterapia-e-detalha-passos-do-tratamento:-“nao-vai-ser-facil”

Nesta terça-feira (14/10), Val Marchiori inicia o tratamento de quimioterapia contra o câncer. Em entrevista à Quem, a influenciadora contou que logo pela manhã irá se internar para a colocação de um cateter e se tudo correr bem, ela deve realizar a primeira quimioterapia ainda no final desta tarde.

“Às 8 da manhã, eu me interno para a colocação, fazer a cirurgia para colocar o cateter. Devo usar por seis meses e, se tudo correr bem, no final da tarde eu começo a minha primeira sessão de quimioterapia”, explicou ela à Quem.

Veja as fotos

Foto: Reprodução/Instagram @valmarchiori
Val MarchioriFoto: Reprodução/Instagram @valmarchiori
Reprodução/@valmirchiori
Val MarchioriReprodução/@valmirchiori
Reprodução/@valmirchiori
Val MarchioriReprodução/@valmirchiori
Foto: Reprodução/Instagram @valmarchiori
Val MarchioriFoto: Reprodução/Instagram @valmarchiori
Reprodução/@valmirchiori
Val MarchioriReprodução/@valmirchiori

Leia Também

O protocolo de tratamento de Val prevê seis sessões de quimioterapia, cada uma com duração de cinco horas. Elas serão realizadas a cada três semanas. Em seguida, a apresentadora será submetida as sessões de radioterapia, com 15 aplicações previstas.

“A princípio serão seis sessões, se meu corpo aguentar. São cinco horas fazendo cada uma, uma a cada três semanas. Depois que eu acabar, aí eu começo as minhas sessões de rádio, a princípio são 15, mas pode ser mais, mas tudo depende de como o meu corpo vai reagir ao tratamento”, detalhou.

Marchiori afirmou que está preparada para as mudanças em decorrência do tratamento. “Sei que dá muito cansaço, que a pele muda, os hábitos vão mudar, a alimentação”, avaliou. “Tenho fé em Deus, tô com meus filhos, tô com meu marido, muita gente me apoiando. E Deus, em primeiro lugar, que eu vou vencer essa. Tenho discernimento de que não vai ser fácil”, acrescentou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost