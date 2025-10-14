Val Marchiori inicia quimioterapia e detalha passos do tratamento: “Não vai ser fácil”

Nesta terça-feira (14/10), Val Marchiori inicia o tratamento de quimioterapia contra o câncer. Em entrevista à Quem, a influenciadora contou que logo pela manhã irá se internar para a colocação de um cateter e se tudo correr bem, ela deve realizar a primeira quimioterapia ainda no final desta tarde.

“Às 8 da manhã, eu me interno para a colocação, fazer a cirurgia para colocar o cateter. Devo usar por seis meses e, se tudo correr bem, no final da tarde eu começo a minha primeira sessão de quimioterapia”, explicou ela à Quem.

O protocolo de tratamento de Val prevê seis sessões de quimioterapia, cada uma com duração de cinco horas. Elas serão realizadas a cada três semanas. Em seguida, a apresentadora será submetida as sessões de radioterapia, com 15 aplicações previstas.

“A princípio serão seis sessões, se meu corpo aguentar. São cinco horas fazendo cada uma, uma a cada três semanas. Depois que eu acabar, aí eu começo as minhas sessões de rádio, a princípio são 15, mas pode ser mais, mas tudo depende de como o meu corpo vai reagir ao tratamento”, detalhou.

Marchiori afirmou que está preparada para as mudanças em decorrência do tratamento. “Sei que dá muito cansaço, que a pele muda, os hábitos vão mudar, a alimentação”, avaliou. “Tenho fé em Deus, tô com meus filhos, tô com meu marido, muita gente me apoiando. E Deus, em primeiro lugar, que eu vou vencer essa. Tenho discernimento de que não vai ser fácil”, acrescentou.