val-marchiori-inicia-quimioterapia-e-detalha-passos-do-tratamento

A apresentadora e empresária Val Marchiori, de 51 anos, inicia nesta terça-feira (14/10) sua primeira sessão de quimioterapia no tratamento contra o câncer. Ela será internada às 8h da manhã para a colocação de um cateter, dispositivo que permanecerá em seu corpo pelos próximos seis meses. Caso não haja intercorrências, a primeira aplicação do medicamento acontecerá no final da tarde.

“Às 8 da manhã, eu me interno para a colocação, fazer a cirurgia para colocar o cateter. Devo usar por seis meses e, se tudo correr bem, no final da tarde eu começo a minha primeira sessão de quimioterapia”, explicou Val em entrevista à Quem na véspera do tratamento.

O plano médico prevê seis sessões de quimioterapia, cada uma com duração de cinco horas, aplicadas a cada três semanas. Após essa primeira fase, ela passará por sessões de radioterapia, com previsão inicial de 15 aplicações.

Em tratamento contra o câncer, Val Marchiori chora ao cortar o cabelo

Val Marchiori posa nos stories após cortar o cabelo

Após cirurgia, Val Marchiori atualiza estado de saúde

Val Marchiori ganha medida protetiva definitiva contra o ex-marido

Val Marchiori.

Antes da cirurgia, Val Marchiori sobre o diagnóstico: “É devastador”

“A princípio serão seis sessões, se meu corpo aguentar. São cinco horas fazendo cada uma, uma a cada três semanas. Depois que eu acabar, aí eu começo as minhas sessões de rádio, a princípio são 15, mas pode ser mais, mas tudo depende de como o meu corpo vai reagir ao tratamento”, detalha.

A apresentadora reconhece que os próximos meses trarão mudanças profundas na rotina. “Sei que dá muito cansaço, que a pele muda, os hábitos vão mudar, a alimentação”, pondera.

Apesar dos desafios, Val afirma estar amparada pela fé e pelo apoio da família. “Tenho fé em Deus, tô com meus filhos, tô com meu marido, muita gente me apoiando. E Deus, em primeiro lugar, que eu vou vencer essa. Tenho discernimento de que não vai ser fácil”, declara.