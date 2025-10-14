Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”

A apresentadora e empresária Val Marchiori, de 51 anos, iniciou nesta terça-feira (14/10) sua primeira sessão de quimioterapia no tratamento contra o câncer. Em entrevista à revista Quem, ela contou detalhes do processo e fez um desabafo emocionado sobre o que está por vir.

“Às 8 da manhã eu me interno para a cirurgia de colocação do cateter. Devo usar por seis meses e, se tudo correr bem, no final da tarde começo a minha primeira sessão de quimioterapia”, explicou.

O cateter, que facilita a aplicação dos medicamentos, será utilizado durante toda a fase de quimioterapia. O plano médico prevê seis sessões, com duração média de cinco horas cada, realizadas a cada três semanas. Após essa etapa, Val deve iniciar 15 sessões de radioterapia, dependendo da resposta do organismo ao tratamento.

“A princípio serão seis sessões, se meu corpo aguentar. Depois começo as de rádio. Tudo depende de como o meu corpo vai reagir”, detalhou.

“Tenho fé em Deus, não vai ser fácil, mas eu vou vencer”

A apresentadora reconheceu que o tratamento trará mudanças profundas em sua rotina e em seu corpo, mas afirmou estar preparada emocionalmente.

“Sei que dá muito cansaço, que a pele muda, os hábitos vão mudar, a alimentação também. Mas eu tenho fé em Deus, estou com meus filhos, com meu marido e com muita gente me apoiando. E Deus, em primeiro lugar. Eu vou vencer essa”, disse.

Val recebeu inúmeras mensagens de apoio nas redes sociais após compartilhar o início do tratamento, agradecendo o carinho do público e prometendo manter os fãs informados sobre sua evolução.

Fonte: Revista Quem / Instagram

✍️ Redigido por ContilNet