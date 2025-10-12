Val Marchiori mostra corte de cabelo em meio a tratamento de câncer

A modelo e influenciadora Valdirene Marchiori, mais conhecida como Val Marchiori, de 51 anos, publicou um vídeo emocionante ao mostrar o processo de corte de cabelo em meio ao tratamento de um câncer de mama.

A mudança no visual ocorreu no dia do início do tratamento da influenciadora, como ela contou. “Hoje é um recomeço. Não é só sobre cortar o cabelo… é sobre coragem. Sobre enfrentar o medo de ficar careca e, ao mesmo tempo, sentir nascer uma nova mulher dentro de mim. Hoje começa uma nova fase — o início do meu tratamento, o início da minha cura. Com medo, sim… mas com esperança e com fé em Deus, em primeiro lugar. Porque eu sei que vou vencer mais essa batalha contra o câncer de mama”, comentou.

“Coração apreensivo”, afirma Val Marchiori sobre tratamento do câncer

No vídeo publicado nas redes sociais ela comentou que renasce no tratamento: “Renasce uma nova Val: mais forte, mais confiante e cheia de amor pela vida. E eu não estou sozinha. Sou grata ao meu marido, Amilton, que está ao meu lado em cada passo. Aos meus filhos, ao meu amigo querido, à minha família e a todos que me cercam com amor. Aos meus seguidores e a cada pessoa que me envia energias boas e palavras de carinho, vocês me fortalecem todos os dias. Muito obrigada, de coração.”

A empresária foi diagnosticada com câncer de mama em agosto e no começo de setembro passou por uma cirurgia para remoção do tumor. Agora, está na fase do tratamento com sessões de quimioterapia.

Val também passa por um momento delicado judicialmente. O Banco do Brasil cobra da empresária uma pendência financeira superior a meio milhão de reais. A dívida levou a um leilão de um carro de luxo da empresária mas, ao final, a transação foi anulada pela Justiça.

No final de setembro, o carro foi novamente leiloado e arrematado pela Cayenne branca. O valor do leilão sanou parte da dívida de Val Marchiori. A pendência no banco ainda gera juros a sua conta.