Val Marchiori perde Porsche em segundo leilão por dívida com banco

A coluna Fábia Oliveira descobriu que Val Marchiori segue enfrentando processos judiciais. Um deles, movido por um banco, ganhou capítulo importante: um segundo leilão de um bem de luxo da famosa.

Para quem não lembra, o Banco do Brasil cobra de Val dívida de mais de meio milhão de reais. O débito resultou no leilão de um veículo de luxo, que, após finalizado, acabou anulado pela Justiça. O tema gerou confusão, mas a realização de novo procedimento já era certa.

Leia também

Segundo leilão

Descobrimos que um segundo leilão aconteceu no fim de setembro e, para a tristeza de Val Marchiori, terminou com a arrematação de sua Porsche Cayenne branca.

7 imagens Fechar modal. 1 de 7

“Coração apreensivo”, afirma Val Marchiori sobre tratamento do câncer

Instagram/Reprodução 2 de 7

Val Marchiori ganha medida protetiva definitiva contra o ex-marido

Instagram/Reprodução 3 de 7

Val Marchiori.

Reprodução/Internet. 4 de 7

Antes da cirurgia, Val Marchiori sobre o diagnóstico: “É devastador”

Instagram/Reprodução 5 de 7

Val Marchiori

6 de 7

Val Marchiori

Reprodução/Redes sociais 7 de 7

Val Marchiori

Reprodução/Instagram

O automóvel, avaliado em R$ 190 mil, foi arrematado por cerca de R$ 115 mil. E o vencedor é o mesmo do primeiro leilão do carro, mas que se viu frustrado com a anulação.

O arrematante, que é empresário, desembolsará apenas R$ 3 mil a mais do que sua oferta campeã no primeiro leilão. No dia 1º de outubro, o leiloeiro atestou a lisura do procedimento e pediu a homologação da arrematação. Na mesma data, o auto de arrematação foi assinado.

A Justiça espera, agora, o prazo de 10 dias para eventuais alegações de irregularidades no leilão. Vale lembrar que o valor corresponde a somente uma parte da dívida de Val Marchiori, hoje insuflada pela aplicação de juros.

A empresária e influenciadora responde, ainda, por outras cobranças judiciais de instituições financeiras.