Val Marchiori usa tecnologia para evitar queda do cabelo durante tratamento contra o câncer

Escrito por Portal Leo Dias
A empresária Val Marchiori compartilhou, nesta quarta-feira (15/10), detalhes de sua primeira sessão de quimioterapia, pouco após a cirurgia de colocação do cateter. A socialite, que recebeu o diagnóstico de câncer de mama em agosto, passou a utilizar um método alternativo para evitar a queda de cabelo durante o tratamento.

Ela confirmou a dificuldade do processo em um vídeo publicado nas redes sociais: “Dói demais. Arde. Arde muito”, disse. Nas imagens, é possível vê-la utilizando um equipamento especial na região da cabeça. Trata-se da touca de crioterapia, um dispositivo que auxilia na estruturação dos fios capilares.

Veja as fotos

O método, também conhecido como touca de resfriamento, touca hipotérmica ou crioterapia capilar, age resfriando o couro cabeludo antes, durante e após a aplicação da quimioterapia. A baixa temperatura promove a vasoconstrição, que diminui o fluxo de sangue, evitando que o medicamento com efeito danoso aos fios chegue aos folículos da região.

O dispositivo é inserido 30 minutos antes do início da quimioterapia, e o paciente permanece utilizando durante toda a sessão. Depois recomenda-se o uso por mais 60 a 90 minutos, a depender do protocolo. A tecnologia é considerada de fácil inserção e, segundo estudos, apresenta eficácia em torno de 60% na preservação dos fios.

Os efeitos colaterais também são considerados razoáveis, como sensibilidade no couro cabeludo, calafrios e dor de cabeça. Por outro lado, a touca de crioterapia não é recomendada para pacientes com tumores que afetam o couro cabeludo e cânceres hematológicos, como leucemias e linfomas.

No vídeo, Val Marchiori ainda detalhou o processo, além de incentivar seguidoras a fazer exames preventivos com recorrência: “Já fiz as minhas cirurgias, fiz a minha primeira quimio [quimioterapia]. Bem difícil, bem desconfortável. Mas fé em Deus que vai dar tudo certo. Agora, só falta uma por vez, agora só falta cinco. Estou bem enjoadinha, me recuperando ainda”.

