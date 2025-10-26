“Vale qualquer coisa por ele”: fãs de Luan Santana acampam no frio de 9 °C antes de DVD histórico

26/10/2025
A repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, acompanhou de perto a gravação do novo DVD de Luan Santana, intitulada Registro Histórico, que celebra os 18 anos de carreira do cantor, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Em meio aos gritos e muita emoção, o público também chamou atenção pelo sacrifício feito para viver de perto esse momento: acampamentos, noites frias e filas intermináveis em frente ao estádio.

“A gente ficou dois dias acampadas aqui, na porta do estádio. Pegamos 11, 9, 10 graus, por aí”, contou uma fã, sem esconder o orgulho da aventura. Outra completou, sorrindo: “Ficamos no frio mesmo, e a gente não se arrepende.”

Veja as fotos

Reprodução: Instagram @luansantana
Luan Santana faz história em Curitiba e emociona fãs com megashow de 18 anos de carreiraReprodução: Instagram @luansantana
Paulo Pinho e João Moutinho
Luan Santana em PortugalPaulo Pinho e João Moutinho
Crédito: Eryck Patryck
Luan SantanaCrédito: Eryck Patryck

Mesmo com o frio intenso, a animação das fãs era constante. A repórter ouviu relatos de quem organizou verdadeiras operações logísticas para resistir à espera. “A gente vai se organizando e se revezando. Mas por ele, vale qualquer coisa”, contou uma delas, arrancando risadas das colegas.

O público veio de todas as regiões do país. Entre as histórias mais emocionadas, uma fã da Bahia descreveu o momento como um sonho realizado. “É a primeira vez que vou ver esse homem, é muita emoção”, disse, tremendo mais de ansiedade do que de frio. Outra mostrou uma foto tirada com Luan há 12 anos e se emocionou ao lembrar: “É um amor que vai durar pra sempre. É ‘pra sempre com você’, é eterno.”

Com palco em 360 graus e expectativa de público de 35 mil pessoas por noite, o cantor abriu o show com Meteoro e foi ovacionado do início ao fim. A gravação do DVD marcou não só uma fase madura do artista, mas também reafirmou o elo inquebrável entre ele e seus fãs, que provaram mais uma vez: pelo ídolo, vale enfrentar até o frio de Curitiba.

