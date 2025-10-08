Vale Tudo: após polêmicas, Cauã Reymond posa com Bella Campos

Vale Tudo está na reta final e parece que Cauã Reymond e Bella Campos esqueceram as tretas e polêmicas nas quais estiveram envolvidos nos bastidores. O ator compartilhou alguns momentos das gravações nas redes sociais, nesta quarta-feira (8/10), e apareceu ao lado da colega de elenco.
“A missão ainda não foi totalmente cumprida. Falta entregar pra vocês a reta final desse novelão. Vale Tudo foi um desafio que me encheu de orgulho e felicidade. O resultado tá nas casas, na rua, na boca do povo”, escreveu ele na legenda de uma sequência de fotos e vídeos.
10 imagensFechar modal.1 de 10
Cauã Reymond e Bella Campos posam juntos nos bastidores da novela
Instagram/Reprodução2 de 10
Bella Campos e Cauã Reymond se envolveram em treta nos bastidores de Vale Tudo
Reprodução.3 de 10
Cauã Reymond e Bella Campos estão no elenco de Vale Tudo, na Globo
Instagram/Reprodução4 de 10
Bella Campos e Cauã Reymond se estranharam
5 de 10
Vale Tudo: após polêmicas, Cauã Reymond posa com Bella Campos
Instagram/Reprodução6 de 10
Cauã Reymond e Bella Campos
Reprodução.7 de 10
Reprodução8 de 10
Bella Campos e Cauã Reymond começaram briga antes da estreia de novela
Instagram/Reprodução9 de 10
Bella Campos e Cauã Reymond vivem Maria de Fátima e César
Reprodução/Redes sociais10 de 10
Cauã Reymond e Bella Campos em Vale Tudo
Fábio Rocha/Globo
E completou: “Finalizei dia desses minhas gravações com uma sensação muito boa. Ainda vou falar mais sobre esse trabalho, mas já começo hoje com um muito obrigado a todas e todos ”, encerrou.
Diretor evita climão entre os atores
A coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, em meados de maio, que o clima continuava insustentável nos bastidores da novela Vale Tudo, da TV Globo. Cauã Reymond e Bella Campos, que interpretam os protagonistas César e Maria de Fátima, seguiam sem trocar uma palavra durante as gravações.
Leia também
-
Vale Tudo: diretor evita climão entre Cauã e Bella Campos em gravações
-
Bella Campos se nega a cumprir pedido da Globo sobre Cauã Reymond
-
Vídeo: TV Globo toma atitude com Bella Campos após nova treta
-
Vale Tudo: Bella Campos e Cauã Reymond brigam de novo no set
Segundo fontes da coluna, os dois chegavam, gravavam e iam embora sem qualquer interação fora de cena. Para evitar constrangimentos, o diretor Paulo Silvestrini adotou uma estratégia direta: fazia as cenas de forma rápida e objetiva, limitando o tempo da dupla no set, para evitar qualquer tipo de constrangimento entre os artistas.
No auge da crise, Silvestrini comandou pessoalmente as gravações nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, apenas com os dois atores em cena. Apesar da turbulência nos bastidores, Cauã Reymond e Bella Campos seguiram firmes nos papéis e nenhuma mudança foi feita no roteiro por conta do climão. Mas nos corredores da emissora, todo mundo percebeu: a tensão era real e visível.