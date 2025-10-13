“Vale Tudo”: Consuelo desmascara Marco Aurélio no desfecho explosivo do remake

Na reta final do remake de “Vale Tudo”, o público verá a derrocada definitiva de Marco Aurélio (Alexandre Nero) em uma sequência eletrizante que amarra o arco de corrupção da trama. Promovida por Odete (Debora Bloch), Consuelo (Belize Pombal) assume papel central na queda do executivo, mergulhando em documentos e cruzando dados com Marieta (Cacá Ottoni) até expor fraudes milionárias cometidas antes e depois da posse de Marco Aurélio como presidente da empresa.

Determinada, ela entrega os documentos às autoridades, abrindo caminho para a prisão do vilão. Enquanto isso, Marco Aurélio tenta manter o esquema de desvio de verba com a ajuda de Davi, o novo diretor que entra no lugar de Mário Sérgio (Thomás Aquino). Mas o cerco se fecha de vez.

A prisão acontece em grande estilo: a polícia invade o apartamento do empresário com mandado em mãos e o flagra prestes a fugir. Em cenas do penúltimo capítulo, previstas para ir ao ar na quinta-feira (16), Marco Aurélio será retirado de um jatinho em uma pista clandestina, ao lado de Leila (Carolina Dieckmmann).

No episódio final, o vilão surge detido na delegacia, debatendo com seu advogado e com o filho Tiago (Pedro Waddington). Mas o desfecho deixa uma pulga atrás da orelha: no último minuto, Marco Aurélio aparece em casa, insinuando que escapou da cadeia, mas agora usando tornozeleira eletrônica.

O arco não só marca o ápice da tensão, como também presta homenagem à novela original. Enquanto tenta fugir, Alexandre Nero reviverá a icônica cena da “banana para o Brasil”, eternizada por Reginaldo Faria. Agora, a adaptação caminha para encerrar o ciclo com atualizações pontuais, mas mantendo o espírito provocador da obra original.