“Vale Tudo”: Enterro de Odete Roitman reúne familiares e levanta nova suspeita sobre crime

O clima é de comoção e suspeita no capítulo desta quarta-feira (08) do remake de “Vale Tudo”. Vai ao ar a aguardada cena do enterro de Odete Roitman (Debora Bloch), e o que deveria ser um momento de despedida vira mais uma peça no quebra-cabeça do assassinato que movimenta a novela das nove. Uma sexta suspeita dá as caras no funeral: Leila (Carolina Dieckmmann), que reage sempre muito nervosa ao lado do marido, Marco Aurélio (Alexandre Nero).

Com o caixão fechado, o cortejo fúnebre reúne familiares e personagens-chave na trama. Heleninha (Paolla Oliveira), em choque, se recusa a se aproximar, amparada por Renato (João Vicente de Castro). César (Cauã Reymond) joga flores no túmulo em silêncio, visivelmente abalado, enquanto é consolado por Olavo (Ricardo Teodoro).

Já Celina (Malu Galli) observa tudo — especialmente o comportamento do viúvo — com olhos desconfiados. A tensão entre os personagens é palpável. E quem também está atento a cada gesto são o delegado Mauro (Claudio Jaborandy) e o investigador Alcides (Fifo Benicasa), que não deixam passar a ausência de Maria de Fátima (Bella Campos), figura central na vida da bilionária.

As cenas foram gravadas no dia 29 de setembro, em um cemitério da zona norte do Rio, com grande parte do elenco presente. O cortejo completo tem a presença de vários outros personagens como Afonso (Humberto Carrão), Eugênio (Luis Salem), Leonardo (Guilherme Magon), Marco Aurélio, Leila e outros personagens — além da presença da imprensa fictícia cobrindo o adeus à vilã.

Mas o enterro não será apenas um momento simbólico. Será ali que uma nova peça do mistério entrará em jogo: Leila, até agora fora da lista de suspeitos, terá uma reação inesperada diante do caixão fechado. O nervosismo da personagem vai chamar a atenção e pode mudar completamente os rumos da investigação.

Assim como na versão original de 1988, o remake mantém o suspense até o fim. A identidade do assassino de Odete Roitman só será revelada no último capítulo, dia 17. Mas a autora Manuela Dias promete reviravoltas e novas camadas até lá — com personagens que ganham peso e cenas que deixam o público sem fôlego.