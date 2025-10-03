03/10/2025
“Vale Tudo” grava suas últimas cenas em praia no Rio: Afonso e Solange têm final feliz

Escrito por Portal Leo Dias
“vale-tudo”-grava-suas-ultimas-cenas-em-praia-no-rio:-afonso-e-solange-tem-final-feliz

Nesta sexta-feira (03), a equipe de “Vale Tudo” encerra oficialmente as gravações da novela, em um clima de emoção nos Estúdios Globo e nas externas do Rio de Janeiro. Depois de mais de um ano de trabalho, o elenco se despede de personagens que marcaram a nova geração do clássico de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.

Entre as últimas sequências está a que mostra o desfecho de Afonso (Humberto Carrão) e Solange (Alice Wegmann). A cena será rodada na Praia do Recreio, na Zona Oeste carioca, e promete emocionar o público. De acordo com o roteiro, Afonso, que vence a leucemia após uma dura trajetória de luta e esperança, aparece ao lado de Solange e dos filhos gêmeos, em um final feliz que simboliza renascimento e superação.

O momento também terá a participação de Sardinha (Lucas Leto), parceiro inseparável de Solange, que acompanha o casal nesta despedida simbólica à beira-mar.

Nos bastidores, o clima é de comemoração. A direção prepara uma gravação especial, com a presença reduzida da equipe, para preservar a emoção do elenco e evitar vazamentos. Humberto Carrão e Alice Wegmann, que viveram um dos romances mais queridos desta reta final da novela, devem dividir seus últimos takes em clima de festa e emoção.

A novela chega ao fim no dia 17 de outubro. Antes disso, na segunda-feira, 6 de outubro, vai ao ar a aguardada morte de Odete Roitman (Débora Bloch), momento que promete parar o país. A Globo aposta que a cena histórica vai garantir à trama o recorde de audiência da temporada.

