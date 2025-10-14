“Vale Tudo”: Heleninha se revolta com prisão de Celina e afirma que ela matou Odete

A reta final de “Vale Tudo” promete emoções intensas e reviravoltas até o último minuto. Depois da prisão preventiva de Celina (Malu Galli), que assume a autoria do assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch), a trama ganhará um novo choque de realidade: Heleninha (Paolla Oliveira), revoltada com a situação e tomada pela culpa, decidirá se entregar à polícia e afirmar que foi ela quem matou Odete.

Tudo começa quando Celina, de forma surpreendente, comparece voluntariamente à delegacia e confessa o crime. Apesar dos indícios contraditórios em seu depoimento, a Justiça decreta sua prisão. A atitude da personagem é motivada pelo medo de que Heleninha tenha sido a responsável pela morte da empresária, em um momento de desequilíbrio emocional, e também por um desejo de protegê-la a qualquer custo. A decisão pega todos de surpresa, principalmente Heleninha, que entra em choque ao saber da prisão da tia.

Em uma conversa com Renato (João Vicente de Castro), a artista plástica revela toda sua indignação com a situação e solta uma frase que resume o seu estado emocional: “Ninguém merece ficar preso por matar uma pessoa que merecia morrer”. É a partir daí que a personagem toma uma decisão drástica — ir à delegacia e se entregar, dizendo que foi ela quem matou Odete.

O gesto abre uma nova série de questionamentos e aumenta ainda mais o mistério em torno do crime mais emblemático da novela: Heleninha está falando a verdade? Ou está tentando livrar a tia de uma condenação injusta?

A autodenúncia de Heleninha acontece às vésperas do encerramento da novela e muda completamente o rumo da história. A personagem, que passou a trama lutando contra os fantasmas do passado e as feridas causadas por Odete, assume o protagonismo no momento mais dramático da narrativa.

O público, que acompanha a reprise em ritmo de novela inédita, agora se vê diante de uma questão moral profunda: até onde uma pessoa pode ir para proteger alguém que ama? E o que realmente significa justiça quando há tantas camadas de dor, vingança e lealdade envolvidas?

Com poucas cenas restantes até o capítulo final, a revelação feita por Heleninha promete desencadear reações em cadeia entre os personagens principais e reacender a dúvida que ronda a trama desde o início: quem, de fato, matou Odete Roitman? A resposta definitiva ainda pode surpreender — ou, quem sabe, nunca vir com a clareza que o público espera.