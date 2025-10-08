Vale Tudo, na TV Globo, está na reta final e o mistério que permeia a trama — quem matou Odete Roitman? — vai tomar conta das ruas do Rio, literalmente. Acontece, queridos leitores, que a novela inspirou o pré-Carnaval da Cidade Maravilhosa e vai virar bloco.

O Debora Bloco: Meu bem, Quem Mandou Matar Odete Roitman? já tem data para desfilar. Os foliões vão se reunir no próximo sábado (11/10), a partir das 8h, em frente à sede da TCA, que fica na Avenida Chile 330.

Detalhes do desfile

E o grupo já tem até dress code [código de vestimenta, em tradução livre]: os foliões devem ir fantasiados de personagens da novela das 21h da TV Globo.

No Instagram, a atriz Debora Bloch, que interpretou na história, reagiu à novidade: “Eu iria, se estivesse viva”, comentou ela.

Debora Bloco, inspirado em Vale Tudo, vai desfilar no centro do Rio

Vale Tudo inspira pré-Carnaval do Rio e Debora Bloco desfila no sábado

Debora Bloch reagiu à criação do Debora Bloco

Odete Roitman

Chegou o dia: veja morte de Odete Roitman em Vale Tudo

Odete Roitman (Debora Bloch) foi vítima de um atentado em Vale Tudo

Debora Bloch caracterizada como Odete Roitman, de Vale Tudo

Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo, da TV Globo

Odete Roitman (Débora Bloch) em Vale Tudo

Débora Bloch interpreta Odete Roitman em Vale Tudo

Débora Bloch interpreta Odete Roitman em Vale Tudo

Débora Bloch interpreta Odete Roitman em Vale Tudo

Debora Bloch interpreta Odete Roitman no remake de Vale Tudo

Aguinaldo Silva, autor de Vale Tudo, compartilha suas apostas para o destino de Odete Roitman

Beatriz Segall foi Odete Roitman na primeira exibição de Vale Tudo, em 1988

