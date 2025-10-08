Vale Tudo inspira pré-Carnaval do Rio e Debora Bloco desfila no sábado

Vale Tudo, na TV Globo, está na reta final e o mistério que permeia a trama — quem matou Odete Roitman? — vai tomar conta das ruas do Rio, literalmente. Acontece, queridos leitores, que a novela inspirou o pré-Carnaval da Cidade Maravilhosa e vai virar bloco.
O Debora Bloco: Meu bem, Quem Mandou Matar Odete Roitman? já tem data para desfilar. Os foliões vão se reunir no próximo sábado (11/10), a partir das 8h, em frente à sede da TCA, que fica na Avenida Chile 330.
Detalhes do desfile
E o grupo já tem até dress code [código de vestimenta, em tradução livre]: os foliões devem ir fantasiados de personagens da novela das 21h da TV Globo.
No Instagram, a atriz Debora Bloch, que interpretou na história, reagiu à novidade: “Eu iria, se estivesse viva”, comentou ela.
