“Vale Tudo”: Leila, Eugênio e Freitas aparecem como suspeitos de morte fora do radar da polícia

A reta final do remake de “Vale Tudo” está misturando nostalgia com mistério inédito. Enquanto a polícia da novela aponta cinco suspeitos oficiais pelo assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch), cenas secretas e movimentações nos bastidores estão levantando outra possibilidade: o verdadeiro assassino pode estar fora dessa lista.

Entre os nomes que estão chamando atenção do público nas redes sociais estão Leila (Carolina Dieckmmann), Eugênio (Luis Salem) e Freitas (Luis Lobianco). Nenhum dos três aparece entre os cinco suspeitos centrais da investigação da trama — Marco Aurélio (Alexandre Nero), Maria de Fátima (Bella Campos), César (Cauã Reymond), Celina (Malu Galli) e Heleninha (Paolla Oliveira). Ainda assim, todos eles foram envolvidos em cenas sigilosas que não estavam nos roteiros compartilhados com o elenco completo. A informação é da revista “Veja”.

A roteirista Manuela Dias já confirmou que foram gravados dez finais diferentes para manter o segredo até o último capítulo, que vai ao ar em 17 de outubro. “A gente gravou com os cinco suspeitos matando e não matando”, disse a autora, levantando a possibilidade de que o verdadeiro desfecho ainda esteja bem guardado, até mesmo dos atores.

Leila, por exemplo, estava hospedada com Marco Aurélio no Copacabana Palace no dia do crime. Ela sabia do plano do marido de matar Odete, mas ele acabou preso no elevador e não conseguiu executá-lo. Já Freitas e Eugênio, dois funcionários da casa dos Roitman, surgiram em diálogos com falas suspeitas. Uma personagem chegou a brincar: “Foi o mordomo com o candelabro na biblioteca”, em tom de deboche — mas que muitos interpretaram como pista.

A teoria de que Odete foi morta por engano, como na versão original da novela — quando Leila (vivida por Cássia Kis na época) puxou o gatilho achando que atirava em outra pessoa — já não circula forte entre os fãs. A diferença entre 1988 e agora é que Leila não é uma das cinco investigadas oficialmente, o que fortalece o mistério em torno dos “suspeitos paralelos”.

Além de Leila, Eugênio e Freitas, também aparecem nas cenas secretas os personagens Olavo (Ricardo Teodoro), Celina (Malu Galli), Marco Aurélio, César, Maria de Fátima e até a própria Odete, sugerindo que o último capítulo trará flashbacks reveladores. No fim das contas, como resumiu um dos personagens da novela: “A pergunta certa é quem não queria matar a dona Odete Roitman”.