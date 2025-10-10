“Vale Tudo”: Maria de Fátima é despejada, humilhada e vira balconista de padaria

Pior que ser suspeita pela morte de Odete Roitman (Debora Bloch)? É perder a mesada que ela bancava. E é isso mesmo que vai rolar com Maria de Fátima (Bella Campos) nos próximos capítulos de “Vale Tudo”. A vilãzinha vai sentir na pele o que é viver sem os mimos da empresária, que mantinha a influencer num apê de luxo, com tudo pago – chantagem tem seu preço, né?

Com Odete morta, o luxo evapora. As contas chegam, César (Cauã Reymond) não vai abrir a carteira, e o despejo bate na porta. E como desgraça pouca é bobagem, Maria de Fátima ainda será cancelada nas redes sociais. “Olavo, eu estou perdendo seguidores. Olha isso… Eu fui cancelada”, desabafa, desesperada, para o personagem de Ricardo Teodoro.

Sim, ela vai do apartamento bancado à humilhação pública: depois de barraco com a recepcionista do apart-hotel, sai expulsa e sobe num ônibus lotado, espremida, com o sovaco de um desconhecido na cara. Glamour zero.

Sem dinheiro, se vê obrigada a morar no antigo muquifo de César – o mesmo que ela vivia esnobando. E quando Raquel (Taís Araujo) sugere que a filha trabalhe, Maria de Fátima até tenta. Vai parar na Tomorrow, mas leva um deboche de Sardinha (Lucas Leto). Na Paladar, nem chance ela tem: Raquel veta na hora. Resultado? Vira atendente de padaria. O salário? Bem longe de sustentar o padrão Odete Roitman de viver.

Mas nem tudo é tragédia. No final da novela, Maria de Fátima dá à luz Salvador – homenagem ao avô interpretado por Antonio Pitanga – e vai morar com a mãe. Raquel, agora rica e casada com Ivan (Renato Góes), vive numa mansão em condomínio de luxo. A influencer caída aparece no último capítulo participando de almoço em família como se nada tivesse acontecido.