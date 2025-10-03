“Vale Tudo”: Paolla Oliveira se despede de Heleninha Roitman com o coração partido

“Vale Tudo” está nos últimos episódios na tela da Globo, e assim como os telespectadores, os atores da novela já estão em clima de despedida. Nesta sexta-feira (3/10), Paolla Oliveira compartilhou com os seguidores um “diário”, dando adeus à personagem que interpretou na trama: Heleninha Roitman. A atriz apontou o período como uma “jornada intensa”.

“Me despedindo dela e dessa jornada intensa, conturbada e bonita, que é contar a história de outra pessoa, um tanto através da gente”, escreveu na legenda.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Heleninha (Paolla Oliveira) e Leonardo (Guilherme Magon) em “Vale Tudo” Reprodução/Globo Celina (Malu Galli) e Heleninha (Paolla Oliveira) em “Vale Tudo” Divulgação/Globo Paolla Oliveira / Globo Helena (Paolla Oliveira) / Divulgação Globo Heleninha (Paolla Oliveira) em “Vale Tudo” Reprodução/Globo Voltar

Próximo

“Fim! Os Roitman ficam aqui. Comecei nesta sala e estou terminando aqui”, iniciou Paolla, mostrando a sala da casa dos Roitman. “Toda vez que eu paro para falar de Heleninha, eu vejo o abismo tão grande que é essa mulher. Quanto mais penso nela, mais vejo que vou me salvando atrás dela”, continuou, mostrando uma série de vídeos que fez ao longo dos meses da novela.

“Três meses para acabar a novela e eu já vou sentir saudade. A Heleninha me faz respirar. Não sei muito explicar. Ao mesmo tempo que ela me cansa, ela me desafia. Os personagens atravessam a gente”, afirmou Paolla em um registro de julho. “Chega um determinado momento da novela em que a gente começa a dizer quase todo dia que vai ficar com saudade. Eu vou morrer de saudade!”, finalizou na gravação.

O último episódio de “Vale Tudo” irá ao ar no dia 17 de outubro; no entanto, o último dia de gravação foi nesta sexta-feira (3/10). A novela “Três Graças” será a produção que entrará na programação em seu lugar.